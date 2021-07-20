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Меган Маркл знову може звинуватити королівську сім'ю в расизмі. Цього разу через дочку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 липня, 14:04
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Королівська експертка розповіла, чому в королівській родині може вибухнути новий скандал через дочку Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл може спровокувати новий скандал у королівській сім'ї
Меган Маркл може спровокувати новий скандал у королівській сім'ї / Фото: Getty Images

Раніше королівські експерти вважали, що народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі може зблизити пару з королівською родиною. Навіть з'явилася інформація про плани Гаррі хрестити Лілібет-Діану в Лондоні. Але недавно експертка Даніела Ельзер звернула увагу на те, що королівська сім'я поки офіційно не визнала Лілібет спадкоємицею британського престолу. На сайті королівської сім'ї досі немає інформації про дочку Меган і Гаррі, хоч дівчинка народилася на початку червня. На думку Даніели, не виключений новий скандал. Про це пише Daily Star.

"Ігнорування малятка Лілібет може погіршити ситуацію. Адже тепер перед подружжям Сассекських знову постає питання: чи поводяться з дітьми змішаної раси інакше, ніж з іншими віндзорськими малюками? – розповіла Даніела Ельзер.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Королівський експерт додала, що інформація про молодшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принца Луї – з'явилася на сайті королівської сім'ї через 12 днів після народження.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі збираються судитися з BBC через ім'я дочки. Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею стосовно імені дочки.

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Зазначимо, після цього скандалу Єлизавета II дозволила порушити суворе правило – "Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Тепер можна коментувати заяви, які спотворюють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі сховали таємне послання Єлизаветі II в заяві на особистому сайті

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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