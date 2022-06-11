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Онука Єлизавети II принцеса Євгенія "засвітила" своє таємне тату на публіці (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 червня, 15:39
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Королівський протокол забороняє членам монаршої сім'ї багато речей – яскравий макіяж і манікюр, надто короткі вбрання, мінімум відкритого тіла
Принцеса Євгенія приховувала своє татуювання
Принцеса Євгенія приховувала своє татуювання / Фото: Getty Images

Як виявилося, згідно з королівським протоколом, наносити на своє тіло татуювання не забороняється! Звичайно, навряд чи Її Величність схвалила б величезне тату на плечі або зап'ясті у когось із її найближчих нащадків, але якщо це непомітна деталь, про яку мало кому відомо і вона не впадає в око – чому б і ні? Саме так, мабуть, подумала принцеса Євгенія – молодша дочка принца Ендрю, сина Єлизавети ІІ.

Внучка королеви Єлизавети взяла участь у святкуванні Платинового ювілею монархині минулого тижня, зокрема в службі подяки у соборі Святого Павла. Завдяки зачісці принцеси багато хто помітив її тату – своє волосся Євгенія уклала хвилями і прибрала назад, відкривши шию. Як виявилося, за вухом принцеса має невелике тату у вигляді чорного кільця.

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Принцеса Євгенія має маленьке татуювання за вухом
Принцеса Євгенія має маленьке татуювання за вухом / Фото: Getty Images

Значення тату Євгенії ніхто не знає, бо принцеса ніколи не розповідала про невеликий малюнок на своєму тілі. Мало хто з членів британської королівської сім'ї має татуювання.

Єдина яскрава любителька натільних малюнків – Амелія Віндзор, онука двоюрідного брата Єлизавети II, герцога Кентського. У неї відразу кілька тату – зокрема у вигляді тигра на спині, ведмежат і знаку безкінечності на грудях.

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До речі, представники королівських сімей інших країн також мають тату, наприклад, принц Данії Фредерік, принцеса Монако Стефані і принцеса Швеції Софія.

Нагадаємо, принцеса Євгенія потрапила в незручну ситуацію, випадково (або не дуже) принизивши Кейт Міддлтон.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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