Внучка Єлизавети II розповіла про свою дислексію і назвала її "подарунком"

Принцеса Беатрис зізналася, що в дитинстві у неї виявили порушення здатності до оволодіння навичками читання і письма. При цьому, внучка королеви не вважає це недоліком

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс, яка зовсім скоро вперше стане мамою, не тільки не страждає від дислексії, вона хотіла б, щоб її майбутні діти перейняли її життєвий досвід з подібним розладом здібності до навчання. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Hello!.

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За словами Беатріс, вона впевнена, що обговорення цієї теми в інтерв'ю допоможе багатьом дітям з дислексією. Принцеса також заявила, що не проти, щоб її рідні спадкоємці також відчули, що значить бути дислексиком.

Беатріс впевнена, що дислексію не варто називати "діагнозом". Принцеса хоче, щоб про цю особливість стали говорити в більш позитивному ключі.

Мій чоловік теж дислексик, тому ця тема підніматиметься у нас вдома ще не один раз. Але я дійсно вважаю, що це подарунок. Життя складається з різних моментів і проблем, які роблять вас сильнішими. Звичайно, я б ніколи не хотіла, щоб у майбутньої дитини виникали будь-які складні ситуації, але я рада, що зараз існує маса інструментів, які зможуть допомогти і рада, що про дислексію можна говорити відкрито, – сказала Беатрис.

Принцеса Беатрис розповіла про свою дислексію / Фото: Getty Images

Що таке дислексія?

Дислексія – це поширений розлад здатності до навчання. Люди з дислексією відчувають складності з розпізнаванням слів при читанні, а іноді і проблеми з писанням під диктовку.

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Цікаво, що дислексією страждають багато світових знаменитостей: Том Круз, Стівен Спілберг, Гай Річі, Дженніфер Еністон, Кіану Рівз, Шер і багато інших.

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