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Оце вихід! Принц Вільям в оксамитовому піджаку і Кейт Міддлтон в ніжній сукні з'явилися на публіці

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
17 жовтня, 20:38
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Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали премію Earthshot Awards. Приз вручається людям, які зробили внесок в охорону навколишнього середовища і підтримує цілі сталого розвитку ООН
Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Earthshot Awards
Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Earthshot Awards / Фото: Getty Images

Принц Вільям та інші члени королівської сім'ї глибоко стурбовані тим, що зараз відбувається на нашій планеті – забруднення океанів, зміни клімату, збільшення відходів, забруднення повітря – список можна продовжувати до нескінченності.

Герцог Кембриджський разом Королівським фондом нагородить вчених, які вивчають вирішення екологічних проблем. На церемонії Вільям з'явився в елегантному оксамитовому костюмі зеленого кольору. Його дружина, Кейт Міддлтон, одягла ніжно-блакитну сукню у грецькому стилі від Alexander McQueen.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Що відомо про премію?

З 15 фіналістів скоро будуть оголошені п'ять переможців, по одному в кожній з п'яти категорій, які фахівці Earthshot визнали критично важливими для порятунку планети: захист і відновлення природи, очищення повітря, відродження океанів, сортування відходів і зміни клімату.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Кожен з цих п'яти переможців отримає 1,3 мільйона доларів на просування своєї роботи, а герцог Кембриджський буде щорічно до 2030 року проводити церемонію нагородження переможців для реалізації інноваційних рішень і розширення їхніх ідей по відновленню планети.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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