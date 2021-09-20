Кохана Джеймса Міддлтона вийшла за нього в сукні своєї свекрухи (фото)

Весілля з Алізе Джеймс Міддлтон переносив двічі. Нарешті, більше тижня тому пара все ж одружилася. Обраниця Джеймса була в білій сукні з відкритими плечима і вишивкою. Цей наряд належить матері Джеймса, Кейт і Піппи – Керол Міддлтон.
Алізе розповіла виданню Hello, що "позичила" сукню у матері свого коханого. Востаннє це вбрання Керол одягала 41 рік тому – в день свого весілля у червні 1980-го.
Тевене додала, що вперше приміряла весільну сукню своєї майбутньої свекрухи під час ізоляції, коли вони з Джеймсом жили в будинку його батьків.
Розмовляючи з Керол про сукні і ділячись ідеями для натхнення, я приміряла її весільну сукню і закохалася в неї, – зізналася Алізе.
Весілля Джеймса Міддлтона і Алізе Тевене проходило в одному з найкрасивіших селищ на Лазурному березі. За даними ЗМІ, Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємної церемонії.
Пара познайомилася в 2018 році. Джеймс Міддлтон зробив пропозицію француженці Алізе Тевене в 2019 році. Вони планували зіграти весілля ще у 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати свято.
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