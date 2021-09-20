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Кохана Джеймса Міддлтона вийшла за нього в сукні своєї свекрухи (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 17:31
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11 вересня брат Кейт Міддлтон одружився на своїй коханій 32-річній Алізе Тевене. Весілля пройшло у Франції – дивіться нові фото з церемонії
Дружина Джеймса Міддлтона Алізе одягла весільну сукню своєї свекрухи
Дружина Джеймса Міддлтона Алізе одягла весільну сукню своєї свекрухи / Фото: hellomagazine

Весілля з Алізе Джеймс Міддлтон переносив двічі. Нарешті, більше тижня тому пара все ж одружилася. Обраниця Джеймса була в білій сукні з відкритими плечима і вишивкою. Цей наряд належить матері Джеймса, Кейт і Піппи – Керол Міддлтон.

Алізе розповіла виданню Hello, що "позичила" сукню у матері свого коханого. Востаннє це вбрання Керол одягала 41 рік тому – в день свого весілля у червні 1980-го.

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Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене / Фото: instagram.com/hellomag

Тевене додала, що вперше приміряла весільну сукню своєї майбутньої свекрухи під час ізоляції, коли вони з Джеймсом жили в будинку його батьків.

Розмовляючи з Керол про сукні і ділячись ідеями для натхнення, я приміряла її весільну сукню і закохалася в неї, – зізналася Алізе.

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Алізе Тевене в сукні Керол Міддлтон / Фото: instagram.com/hellomag

Весілля Джеймса Міддлтона і Алізе Тевене проходило в одному з найкрасивіших селищ на Лазурному березі. За даними ЗМІ, Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємної церемонії.

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Пара познайомилася в 2018 році. Джеймс Міддлтон зробив пропозицію француженці Алізе Тевене в 2019 році. Вони планували зіграти весілля ще у 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати свято.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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