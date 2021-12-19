Вік, знайомство з принцом Гаррі та таємне весілля: яку брехню Меган Маркл викрили

Меган Маркл є одним із найбільш обговорюваних членів королевої сім'ї. І справа не лише у зізнаннях герцогині Сассекської про британських монархів

Про що брехала Мегана Маркл / Фото: Getty Images

Королівські експерти сумніваються у правдивості деяких фактів із біографії Меган Маркл. Тільки в тому самому скандальному інтерв'ю герцоги Сассекських збрехали 17 разів . Сама дружина принца Гаррі намагається не коментувати викриття королівських експертів та користувачів Мережі. Тим не менш, нова інформація про Меган Маркл продовжує з'являтися.

Вік Меган Маркл

Днями в ЗМІ стали обговорювати, що насправді Меган Маркл не 40 років . Чутки про те, що дружина принца Гаррі приховує свій вік, виникають не вперше. Цього разу причиною для обговорень віку Меган Маркл став лист герцогині Сассекської, адресований своєму колишньому помічнику Джейсону Кнауфу, який взаємодіяв з авторами книги "У пошуках свободи" про її дитинство. Королівський біограф Анджела Левін звернула увагу на одну деталь.

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Дорія пішла від Тома, коли Меган був два роки (вони переїхали в іншу частину року в 45 хвилинах). Іншим його дітям на той момент було 15 та 17 років. Меган на 13 років молодший за свою однокровну сестру, а значить, їй зовсім не 40, — процитувала біограф.

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Сестрі Меган, Саманте, зараз 57 років. І якщо відняти їхню 13-річну різницю у віці, як зазначено в біографії Меган, то з'ясовується, що герцогині 44 роки.

Меган Маркл поки що це не коментувала.

Знайомство Меган Маркл із принцом Гаррі

У всіх інтерв'ю Меган розповідала, що нічого не знала про принца Гаррі та його родину до знайомства з ним. Королівські експерти та шанувальники британських монархів сумніваються у правдивості цих слів.

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Наприклад, раніше в Мережі з'явилося фото на якому Маркл (на той момент вона була не дуже відомою акторкою) позує в руках з журналом, на обкладинці якого красується Кейт Міддлтон. Знімок зроблено за кілька років до знайомства з Гаррі. У Twitter стали обурюватися, що Меган знову збрехала.

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Також друзі Меган Маркл розповідали, що у підлітковому віці вона нібито тяжко переживала смерть принцеси Діани. Тоді майбутня герцогиня та її подруга переглядали фільм про весілля принца Чарльза та Діани Спенсер.

Як стверджує колишня подруга герцогині Сасекської Ліззі Канді, знайомство Меган та Гаррі не було випадковістю. Канді розповідає, що актриса хотіла познайомитися з якимось відомим британцем. А коли досягла своєї мети, то зі старими друзями перестала спілкуватися.

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Ну, а Меган ще раз не коментує всі ці факти.

Весілля з принцом Гаррі

В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що вони з принцом Гаррі одружилися на кілька днів раніше чим всі думають. Церемонію, за якою спостерігав увесь світ, вона назвала просто "виставою" для публіки.

/ Фото: Getty Images

Трохи пізніше архієпископ Кентерберійський, який був присутній на "таємній" церемонії, заявив, що Меган усе переплутала – це була просто репетиція перед справжнім весіллям.

Також у ЗМІ з'явився документ, який підтверджує, що законними чоловіком та дружиною герцоги Сассекські стали 19 травня 2018 року у Віндзорському замку.

Копія свідоцтва про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: The Sun

Про життя у палаці

Меган Маркл не раз скаржилася, що життя в королівській родині не схоже на казку. Під час одкровень Опрі Вінфрі дружина принца Гаррі розповіла, що її не випускали з палацу, а також відбирали паспорт та водійські права під час перебування в Британії. Королівський біограф Ендрю Мортон звинуватив Меган у брехні.

Меган Маркл вела нормальне життя під час свого перебування в королівській родині і була помічена поза домом із друзями в ресторанах, – сказав біограф.

Він зазначив, що кілька неодноразово виїжджала за кордон, крім того, у 2019 році Маркл приватним літаком прилетіла до Нью-Йорка для святкування дня народження.

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