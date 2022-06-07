Вся в батька! Принц Гаррі та Меган Маркл показали підрослу донечку Лілібет (фото)

Нещодавно спадкоємиці герцогів Сассекських виповнився один рік. Свій перший день народження дівчинка святкувала у колі королівської родини

Гаррі та Меган показал фото донечки Лілібет з дня її народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Меган Маркл та принц Гаррі разом з дітьми приїзджали до Великої Британії на Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ. Разом із монархинею вони і відсвяткували день народження своєї доньки. Герцоги Сассекські почекали офіційного закінчення урочистих заходів і лише потім вирішили поділитись новими кадрами з Лілібет.

І ось у Instagram нарешті показали перший портрет однорічної Лілібет. Ви лише гляньте, яка гарнюня!

Реклама

Перший портрет Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Знімок зробила подруга Меган та Гаррі, фотограф Місан Харріман, яка була присутня на дні народженні.

Для мене була така честь відсвяткувати перший день народження Лілібет зі своєю та її сім’єю! – зазначила фотограф.

Фото з дня народження правнучки Єлизавети ІІ / Фото: instagram.com/misanharriman

Реклама

У Мережі в захваті від нових світлин Лілібет, яка, до речі, знаходиться на восьмому місці у списку претендентів на британський престол. Дехто пише, що дівчинка – така ж рудоволоса, як і тато.

Принц Гаррі в дитинстві / Фото: Getty Images

Дочка Гаррі!

Солодкий янгол.

Копія батька.

Чарівна.

Скріншот Instagram

Зазначимо, принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками 4 червня 2021 року. У них народилась донечка, яку назвали на честь покійної принцеси Діани та Єлизавети ІІ – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. До речі, Лілібет – сімейне прізвисько британської королеви.

Подружжя також виховує сина Арчі, якому у травні виповнилося три роки.

Реклама

Нагадаємо, Гаррі та Меган перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати до США, працювати та займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша королівська високість", держфінансування та торгової марки Sussex Royal. Через рік вони втратили статус покровителів низки установ та благодійних організацій, а у внука Її Величності відібрали почесні військові титули.

У березні 2021-го пара дала скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому зробила низку резонансних заяв про королівську сім'ю – від звинувачень у расизмі до цькування у палаці та ЗМІ.

Раніше ми писали, що справжньою зіркою на ювілеї правління Єлизавети ІІ став її правнук – принц Луї, який проявив свій бунтарський характер.