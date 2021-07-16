Вийшов трейлер фільму про Меган і Гаррі, де показана аварія, в якій загинула принцеса Діана

Третій фільм про Меган Маркл і принца Гаррі вийде вже восени, 6 вересня. Творці випустили трейлер кінокартини, де зокрема показали ДТП, в якому загинула мати Гаррі – принцеса Діана

Вийшов трейлер нового фільму про принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Нещодавно творці третього фільму про Меган Маркл і принца Гаррі опублікували тизер (10-секундний ролик) кінокартини, а вже сьогодні вийшов повноцінний трейлер.

У ньому показано відразу кілька сцен. Найяскравішим моментом, на думку шанувальників пари, є сцена страшного ДТП за участю принцеси Діани. Творці фільму відтворили аварію в результаті якої в 1997 році загинула мати принців Вільяма і Гаррі.

У трейлері також показаний момент скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, яке вони дали Опрі Вінфрі в березні цього року, і інші сцени.

А ось, до речі, реальне фото з місця аварії, в якій загинула Діана.

Автомобіль, в якому їхала принцеса Діана. Місце ДТП, 1997 рік, Париж / Фото: Getty Images

Прем'єра фільму "Гаррі і Меган: втеча з палацу" запланована на 6 вересня – День праці в США. Як ми писали раніше, це не перша картина про герцогів Сассекських, яку знімає телеканал Lifetime. Перший фільм називається "Королівський роман" – там йдеться про стосунки Гаррі і Меган до шлюбу. Друга кінострічка отримала назву "Королівська сім'я". У ній описується життя герцогів Сассекських з усіма королівськими родичами.

Можна сміливо сказати, що Гаррі і Меган підтримали тренд на сміливість і відкритість в інтерв'ю з Опрою. Такі тенденції спостерігаються не тільки в соціальній сфері, але і, наприклад, б'юті-індустрії. Нещодавно в Києві на ТРЦ з'явилися чесні портрети українок без макіяжу – дізнайтеся чому.

Півтора роки тому принц Гаррі і Меган Маркл з Великобританії виїхали в Канаду, а потім перебралися на постійне місце проживання в США. Подружжя купило будинок в сонячному Лос-Анджелесі, відмовилися від королівських обов'язків і навіть встигли народити другу дитину, живучи в Штатах. Можливо, саме їхня дочка Лілібет допоможе родичам помиритися і знайти шлях до взаєморозуміння.