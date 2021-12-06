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"Я йшов за нею, як цуценя": принц Вільям згадав, як не зміг відмовити Тейлор Свіфт

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 11:05
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Онук британської королеви вперше розповів про випадок, коли співачка витягла його на сцену під час благодійного вечора
Принц Вільям розповів, як Тейлор Свіфт витягла його на сцену
Принц Вільям розповів, як Тейлор Свіфт витягла його на сцену / Фото: Getty Images, instagram.com/taylorswift

Незважаючи на досвід публічних виступів, герцог Кембріджський тоді, у 2013 році, не був готовий продемонструвати свої вокальні дані. Це сталося під час благодійного заходу Centrepoint у Кенсінгтонському палаці.

Вільям сидів у залі під час виступу Бон Джові, коли Тейлор Свіфт, яка була поруч із принцом, покликала його на сцену.

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Я сиджу поруч із Тейлор Свіфт. Вона ліворуч від мене. І після того, як Джон виконує свою першу пісню, настає пауза, і вона повертається до мене. Вона кладе руку на мою, дивиться мені в очі і каже: "Ходімо, Вільям. Ходімо, заспіваємо", – розповів принц Вільям у випуску серіалу Apple Fitness+ Time to Walk.

Тейлор Свіфт, Бон Джові та принц Вільям на благодійному концерті
Тейлор Свіфт, Бон Джові та принц Вільям на благодійному концерті / Фото: Getty Images

Онук Єлизавети II зізнався, що досі не розуміє, чому пішов на це. Та відмовити Тейлор Свіфт не міг.

Досі я ще не знаю, що на мене найшло. Чесно кажучи, навіть зараз я не розумію, чому я здався. Та коли Тейлор Свіфт дивиться на тебе, торкається твоєї руки і каже: "Ходімо зі мною…" Я встав, як цуценя, і сказав: "Так, добре, це чудова ідея", – додав Вільям.

До речі, слів пісні принц практично не знав і намагався запам'ятати бодай щось. Публіка залишилася задоволена виступом імпровізованого тріо.

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У цьому ж епізоді Time to Walk принц Вільям поділився ранковим ритуалом своєї сім'ї. Виявляється, правнуки британської королеви щоранку влаштовують танці на кухні та просто обожнюють пісні Шакіри.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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