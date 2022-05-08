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Загадкова посмішка Єлизавети II: фотограф розкрив секрет дивного портрета королеви

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 08:31
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Фотограф Роб Мандей розкрив секрет дивної усмішки королеви Єлизавети на одному з портретів, який раніше не показували публіці
Фотограф розкрив секрет дивного портрета королеви Єлизавети
Фотограф розкрив секрет дивного портрета королеви Єлизавети / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета вже 70 років сидить на престолі британської монархії. За цей час у неї назбиралося чимало знімків, а нещодавно на честь її дня народження палац показав кадри королеви з кіньми.

Однак є в королівському архіві один цікавий знімок, на якому у Єлизавети II досить дивна посмішка. Чорно-біле фото під назвою "Платинова королева: Фелісіті" було зроблено ще у 2004 році фотографом Робом Мандеєм.

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На ньому королева в діамантовій діадемі з перлами зображена в дуже відвертий момент.

Портрет королеви був зроблений у 2004 році
Портрет королеви був зроблений у 2004 році / Фото: Pinterest

Як розповів автор в інтерв'ю Hello!, це фото вийшло випадково, коли він намагався зробити кілька пробних кадрів, а особистий стиліст королеви Анджела Келлі зробила смішне зауваження про її Величність.

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Атмосфера була надзвичайно весела, – згадував Мандей. Анджела Келлі – дуже кумедна жінка, дуже приземлена. І справді, дуже мила, вона всіх нас неймовірно заспокоїла. Вона розповідала анекдоти, і вона, мабуть, сказала щось смішне королеві, а вона засміялася саме в той момент, коли я натиснув кнопку, щоб зробити пробний кадр.

Фотограф уже не пам'ятає, про що саме пожартувала стилістка, але випадок вийшов справді кумедним. А вираз обличчя королеви став справжньою загадкою, адже всі не могли зрозуміти, що за емоція зображена на її обличчі.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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