Дружина принца Чарльза готується стати королевою Великобританії: думка експертів

У світових ЗМІ стверджують, що Герцогиня Корнуолльська готується зайняти місце королеви на британському престолі разом зі своїм чоловіком, а сама Єлизавета висловила їй повагу

/ Фото: Getty Images

Розмови про те, що дружина принца Чарльза незабаром займе трон поруч із чоловіком, почалися після того, як Єлизавета II удостоїла герцогиню звання леді Благородного Ордену Підв'язки.

Найстарший з лицарських орденів у Британії явно вказує на те, що королева Великобританії висловила свою повагу та прихильність до невістки.

Реклама

Британські експерти запевняють, що наявність такого звання допоможе герцогині не лише підвищити свій вплив у британській монархії, а й "очистити" свою репутацію розлучниці, адже Каміллу, як і раніше, вважають причиною розлучення принца Чарльза та Діани Спенсер.

Проте, деякі експерти вважають, що через негативні стосунки з королевою в минулому через розрив Чарльза та Діани, герцогиня Корнуолльська може здобути титул принцеси-консорту.

Камілла підігріває чутки

Британське видання Express.co.uk звернула увагу, що останнім часом герцогиня віддає перевагу дуже символічному аксесуару, а саме брошкам.

Реклама

Герцогиня Корнуольська / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогиня Корнуолська Камілла Паркер Боулз, здається, започаткувала традицію прикрашати свій одяг брошками так само, як це робить королева, можливо, коли вона починає пристосовуватися до своїх офіційних обов'язків і розуміє, чому їхня свекруха носить їх, – заявляє Іхуаку Нвеке, . Kollection про герцогині Корнуолльської.

Раніше повідомлялося, що Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми .