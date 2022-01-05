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Дружина принца Чарльза готується стати королевою Великобританії: думка експертів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 09:56
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У світових ЗМІ стверджують, що Герцогиня Корнуолльська готується зайняти місце королеви на британському престолі разом зі своїм чоловіком, а сама Єлизавета висловила їй повагу
/ Фото: Getty Images

Розмови про те, що дружина принца Чарльза незабаром займе трон поруч із чоловіком, почалися після того, як Єлизавета II удостоїла герцогиню звання леді Благородного Ордену Підв'язки.

Найстарший з лицарських орденів у Британії явно вказує на те, що королева Великобританії висловила свою повагу та прихильність до невістки.

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Британські експерти запевняють, що наявність такого звання допоможе герцогині не лише підвищити свій вплив у британській монархії, а й "очистити" свою репутацію розлучниці, адже Каміллу, як і раніше, вважають причиною розлучення принца Чарльза та Діани Спенсер.

Проте, деякі експерти вважають, що через негативні стосунки з королевою в минулому через розрив Чарльза та Діани, герцогиня Корнуолльська може здобути титул принцеси-консорту.

Камілла підігріває чутки

Британське видання Express.co.uk звернула увагу, що останнім часом герцогиня віддає перевагу дуже символічному аксесуару, а саме брошкам.

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Герцогиня Корнуольська
Герцогиня Корнуольська / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогиня Корнуолська Камілла Паркер Боулз, здається, започаткувала традицію прикрашати свій одяг брошками так само, як це робить королева, можливо, коли вона починає пристосовуватися до своїх офіційних обов'язків і розуміє, чому їхня свекруха носить їх, – заявляє Іхуаку Нвеке, . Kollection про герцогині Корнуолльської.

Раніше повідомлялося, що Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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