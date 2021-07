Без конфліктів на шоу "Співають всі" не обійшлося – про що сперечалися члени журі

Капітан зіркової "сотні" Наталія Могилевська здивувалася, як багато в Україні талановитих людей різних професій. За словами артистки, зібрати на одному майданчику 100 зірок шоу-бізнесу – нелегко

Наталя Могилевська розкрила секрети шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

21 серпня глядачі телеканалу "Україна" побачать прем'єру нового грандіозного проєкту "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now. У вокальному шоу оцінюватиме таланти учасників ціла сотня музичних експертів, очолила яку народна артистка України Наталія Могилевська. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася висновками, які вона зробила після участі в шоу "Співають всі!".

За словами Наталії Могилевської, у нас в країні є нейрохірурги, таксисти, масажисти і люди інших, здавалося б, абсолютно не пов'язаних із шоу-бізнесом професій, які можуть співати на рівні світових зірок. Це по-справжньому здивувало зіркового капітана "сотні".

Зібрати на одному майданчику 100 зірок шоу-бізнесу – завдання не з легких. У кожного – своя думка і свої уподобання. Співачка відверто зізналася, що на зйомках шоу "Співають всі!" без конфліктів між учасниками журі не обійшлося:

Мої колеги, зірки, артисти, – це неймовірно приємні та чуйні люди. Звичайно ж, на шоу було багато конфліктів, суперечок і розбіжностей, але врешті-решт ми стали друзями і навіть великою родиною.

Також артистка захопилася командою телеканалу "Україна", якій вдалося створити грандіозні декорації для проєкту. Особливо вразила Наталю 12-метрова конструкція, на якій розташувалися судді:

Уявіть, 100 зірок одночасно співали, танцювали, стрибали, тупотіли і плескали в долоні протягом 150 активних знімальних годин. І що сталося з конструкцією? А нічого! Вона встояла.

Крім того, співачка зазначила, що музика, як і раніше, залишається одним з найпрекрасніших і найшвидших способів зробити нас щасливими. А новий проєкт "Співають всі!", впевнена Наталія Могилевська, – це одне з найбільш зворушливих і яскравих шоу за всю історію українського шоу-бізнесу.

Як повідомляли раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проєкту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.

Як відбуваються зйомки шоу "Співають всі!" – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу "Співають всі!" отримає півмільйона гривень.