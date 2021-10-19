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2,4 метри зросту і руки до колін: творці Маски показали нового унікального персонажа другого сезону (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 16:40
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Цієї суботи, 23 жовтня, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра другого сезону грандіозного шоу "Маска". А тим часом художники по костюмах проєкту продовжують знайомити глядачів з новими героями
Творці шоу "Маска" показали нового персонажа - фото
Творці шоу "Маска" показали нового персонажа - фото / Фото: телеканал "Україна"

Художниця по костюмах шоу-детектива "Маска" Леся Патока зізнається, над костюмом загадкового одинака Мухомора вони з майстрами працювали досить довго.

А все заради того, щоб втілити нову цікаву ідею – намальований герой з коміксів.

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Наш Мухомор виглядає як намальований – створений так, що всі риси і контури виділені чорною жирною лінією, наче наведені маркером. Цього ефекту ми досягли завдяки обшивці величезною кількістю стрічок різної товщини. Якщо порахувати, то витратили на це більше 60 метрів матеріалу, – коментує Леся Патока.

Мухомор – дуже "текстурний" герой, тому що при його створенні було використано величезну кількість різноманітних матеріалів і близько 12 видів текстур: плюш, штучне хутро, шовк, тафта тощо.

Мухомор з'явиться в другому сезоні шоу "Маска"
Мухомор з'явиться в другому сезоні шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Проте прикрасив костюм не лише вдалий мікс тканин. Для об’ємності та цікавості художниця з костюмів вирішила зробити Мухомору "ефект бородавок", а для цього вони з майстрами підібрали 10 видів перлів різних розмірів та оздобили ними костюм.

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Та і на цьому Леся Патока не зупинилася і вирішила подарувати герою одну унікальність:

Це єдиний герой, який має групу підтримки на сцені – це його діти, які "ростуть" у нього на жабо, – поділилася художниця по костюмах шоу "Маска".

За словами Лесі Патоки, зріст Мухомора сягає 2,4 метри, а ще у нього найдовші руки на проєкті – пальці доходять до рівня колін.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

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Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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