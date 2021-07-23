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5 особистих зізнань танцюючого судді шоу "Співають всі" Олександра Прохорова

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
23 липня, 16:05
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Хореограф відверто розповів про свою вагу, втрачені проекти, як змінилася його життя після карантину
Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі"
Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серпні відбудеться прем'єра шоу Співають всі на телеканалі Україна, де учасників пісенного конкурсу оцінюватимуть відразу 100 членів журі. Одним з них став танцюрист Олександр Прохоров.

Мизібрали 5 особистих зізнань танцюючого судді шоу "Співають всі" про участь в шоу, карантин, зайву вагу і відпочинок.

Про участь в шоу "Співають всі"

Для Олександра бути суддею вокального шоу в новинку, але він любить експерименти і пробує себе в різні жанрах і напрямках.

Судити учасників він буде строго і жаліти нікого не стане:

Я ніколи не шкодую учасників. Будь-який їх промах – для мене мінус. Людина повинна серйозно і відповідально підходити до всього за що береться. Якщо це конкурс – потрібно докласти більше зусиль.

У суддівстві на шоу Прохоров буде спиратися на свої відчуття і почуття, а при оцінюванні насамперед дивитиметься на харизму і енергетику учасника, а не на вокал.

Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі"
Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про карантин і його наслідки

Карантин змусив Олександра задуматися над тим, що він дуже мало часу проводить зі своїми рідними. Тепер ситуація змінилася:

Я став більше перебувати поруч із близькими. Це такий кайф, просто спілкуватися, дізнатися історію свого дитинства. Я також трохи змінив свою діяльність. Як і раніше в хореографії, але більше зайнявся викладанням, більше даю індивідуальних уроків.

У карантина були і позитивні наслідки – хореограф почав ходити в спортзал. Раніше йому не вистачало на нього часу, але карантин став чарівним пендель і тепер Олександр тренується в залі 3 рази в тиждень.

Про зайву вагу

Перша хвиля карантину з його самоізоляцією привела до того, що хореограф набрав трохи зайвої ваги, але з відновленням роботи – швидко повернувся в форму.

Зараз Олександр набрав 8 кілограм м'язової маси, і дуже задоволений результатом.

Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі"
Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про танці

Щоб навчити людину танцювати, важливо, щоб у неї самої було бажання це робити. Олександр каже, що часто люди самі кажуть, що у них немає почуття ритму, занижують свої можливості і не усвідомлюють, як багато в них приховано. Потрібно просто правильно піднести це людині, і вона сама побачить, що все можливо.

Про ідеальний ранок і відпочинок

Хореограф визнається, що йому дуже складно рано прокидатися, але через графік і режиму він все встигає. Його день виглядає так:

Як правило мій підйом о 8:00, сніданок, кілька тренувань, участь в проектах, і ввечері, втомлений, але задоволений, займаюся домашніми справами, і після півночі лягаю спати.

Улюблене місце відпочинку для Олександра – рідна домівка, де він завжди набирається сил. Але ще, він багато подорожує за кордоном, де поєднує відпочинок з роботою. Особливо любить Азію та Італію:

Дуже люблю Італію, все що сонце, качь, драйв – мені подобається, головне – температура на вулиці +28 градусів.

Як розгойдати 100 зірок в шоу "Співають всі" – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі отримає півмільйона гривень.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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