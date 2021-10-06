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Андрій Данилко зізнався, чому не знімає чорну маску

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 11:42
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Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" відповів на популярні запитання глядачів
Андрій Данилко пояснив, чому не знімає чорну маску
Андрій Данилко пояснив, чому не знімає чорну маску / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Андрія Данилка, який розповів про стан здоров'я, він серйозно підходить до ролі детектива і в першому сезоні шоу дуже старався вгадати своїх колег під масками. Але виявилося, що не всі глядачі залишилися задоволені його проникливістю.

Мене лаяли, що в минулому сезоні я відразу вгадав дві маски і їм було нецікаво дивитися. Тому я вирішив – якщо цього разу когось вгадаю, то напишу собі на руці і буду сидіти-мовчати, щоб всім було цікаво, – розповів Андрій Данилко на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

А ще глядачі постійно запитували, чому він сидів у кріслі детектива в масці . Андрій Данилко щиро не розуміє, чому цей факт спровокував стільки питань. Виявляється, відповідь дуже проста.

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Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска"
Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Програма називається як? "Маска". Які ще питання? " – сказав зоряний детектив найзагадковішого шоу.

Нагадаємо, Андрій Данилко разом з Олею Поляковою, NK | Настею Каменських, Олегом Винником і DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками в масштабному проекті телеканалу "Україна".

Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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