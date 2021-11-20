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Андрій Данилко запустив руку в декольте Олі Полякової на шоу Маска: "Заліз і помацав"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
20 листопада, 22:36
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У розпалі п'ятий випуск грандіозного гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Цей випуск обіцяє бути дуже насиченим, наповненим сюрпризами та кумедними моментами
Андрій Данилко засунув руку в декольте Олі Полякової
Андрій Данилко засунув руку в декольте Олі Полякової / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні, скріншот

І як тут без кумедних ситуацій, пов'язаних із детективами шоу? Сьогодні на сцену шоу вийшло миле та ангельське Порося. Воно виконало пісню Олі Полякової "Эй, секундочку". Оля не могла всидіти на місці і побігла до Порося. Разом із персонажем Полякова запалила на сцені шоу. Їх накрила ціла хмара конфетті, маленькі частинки якого потрапили, зокрема, Олі в декольте.

Коли Полякова повернулася за стіл детективів, Андрій Данилко вирішив допомогти їй позбутися конфетті. Він засунув руку їй у декольте і вийняв звідти кілька блискіток.

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Подивіться – під виглядом того, що він мене чистить, заліз до мене в пазуху та помацав, – сміючись, прокоментувала Оля.

Андрій Данилко заліз у декольті Олі Полякової на шоу Маска у п'ятому ефірі
Андрій Данилко заліз у декольті Олі Полякової на шоу Маска у п'ятому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Цей момент потішив усіх глядачів та інших зіркових детективів.

Андрій Данилко несподівано засунув руку в костюм Олі Полякової
Андрій Данилко несподівано засунув руку в костюм Олі Полякової / Фото: скріншот

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Данилко лише сором'язливо посміхнувся у відповідь на ремарку Олі та шоу продовжилося. Поки що зіркові детективи ще не мають єдиної версії щодо того, хто ховається під маскою Порося.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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