Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року

Куди поділи Саманту?

Лободу занесLO

Слава VS Віка

Камбек Сrazy Frog

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

"Бідна Злата": переможець "Холостячки" натрапив на хейт від шанувальників

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 13:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після закінчення проекту "Холостячка" на переможця шоу обрушився шквал хейту та критики з боку шанувальників – чоловіка звинувачують у нещирості
Андрій Задворний
Андрій Задворний / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

На фінальному пост-шоу проекту "Холостячка" стало відомо, що після нетривалих стосунків Злата Огнєвіч та Андрій Задворний все ж таки розлучилися.

Одразу після закінчення проекту, чоловік обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram, однак, після все ж таки вирішив висловитися і відстояти свою позицію.

Реклама

Задворний опублікував серію постів, у яких розповів про те, що стало причиною їхнього розставання і чому він прийняв рішення піти від холостячки.

Переможець проекту зізнався, що в нього просто охолонули почуття до Злати, і він не хотів обманювати себе та її. За словами Задворного, він не хотів бути у стосунках, у яких не закоханий.

Реклама

Я не міг і не хотів приймати інших рішень, тому що в минулому я діяв так, як відчував правильним на той момент, – заявив колишній Огнєвіч.

У відповідь на визнання Задворного шанувальники засипали чоловіка хейтом та критикою. Багатьох шанувальників обурило те, що саме Задворний став ініціатором розриву з Огнєвіч. Переможця шоу звинуватили у нечесності та бажанні пропіаритися на ім'я співачки.

  • "Чергова гра на почуття та глядачів"
  • "Ти і не любив, це була гра"
  • "А як так можна? Любив, а через пару місяців розлюбив? Бідна Злата, шкода її по-жіночому"
  • Мені здається, тут справа не в "розлюбив", а в "не потягнув фінансово"
  • "Злата могла б бути щасливою з іншим, якби не твоя брехня"
Скріншот

Більше новин на тему:

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти