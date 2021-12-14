"Бідна Злата": переможець "Холостячки" натрапив на хейт від шанувальників

На фінальному пост-шоу проекту "Холостячка" стало відомо, що після нетривалих стосунків Злата Огнєвіч та Андрій Задворний все ж таки розлучилися.
Одразу після закінчення проекту, чоловік обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram, однак, після все ж таки вирішив висловитися і відстояти свою позицію.
Задворний опублікував серію постів, у яких розповів про те, що стало причиною їхнього розставання і чому він прийняв рішення піти від холостячки.
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Переможець проекту зізнався, що в нього просто охолонули почуття до Злати, і він не хотів обманювати себе та її. За словами Задворного, він не хотів бути у стосунках, у яких не закоханий.
Я не міг і не хотів приймати інших рішень, тому що в минулому я діяв так, як відчував правильним на той момент, – заявив колишній Огнєвіч.
У відповідь на визнання Задворного шанувальники засипали чоловіка хейтом та критикою. Багатьох шанувальників обурило те, що саме Задворний став ініціатором розриву з Огнєвіч. Переможця шоу звинуватили у нечесності та бажанні пропіаритися на ім'я співачки.
- "Чергова гра на почуття та глядачів"
- "Ти і не любив, це була гра"
- "А як так можна? Любив, а через пару місяців розлюбив? Бідна Злата, шкода її по-жіночому"
- Мені здається, тут справа не в "розлюбив", а в "не потягнув фінансово"
- "Злата могла б бути щасливою з іншим, якби не твоя брехня"
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