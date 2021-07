BIG BOSS, Монро і LAUD: хто ще увійшов в шостої десятки суддів шоу Співають всі

Вперше в історії українського телебачення вирішувати долі учасників будуть аж 100 зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому

BIG BOSS, Монро і LAUD увійшли до шостої десятки суддів шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

21 серпня телеканал "Україна" покаже прем'єру унікального вокального проєкту "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

Талановитих учасників шоу будуть оцінювати відразу 100 зіркових експертів, як-от: Наталія Бучинська, Олександр Павлик, Монро, LAUD, Наталя Валевська, Герман Макаренко, BIG BOSS, Анна Буткевич, Андрій Князь і Дмитро Сисоєв.

[IMAGE id= 2479408 ; title= ;]

Діва Монро зізнається, що колись, подивившись англійську версію шоу "Співають всі", була у захваті, тому швидко погодилася стати частиною української адаптації проєкту:

Це шоу відрізняється від інших вокальних проєктів! Мені здається, ніби ми зібралися за одним столом і співаємо хором одну пісню. Звичайно, тут є і змагальний етап, переможець і переможений. Але висока мета – учасники об'єднують всіх зірок. Адже в шоу-бізнесі зараз велика конкуренція.

[IMAGE id= 2479410 ; title= ;]

Насолоджується особливою атмосферою шоу і народна артистка України Наталія Бучинська :

Ми нарешті змогли зустрітися після тривалого карантину! Було так приємно знову побачити одне одного. Повірте, тут чудова атмосфера! Зараз багато різних проєктів, але так, щоб зібрати артистів в такій кількості – це сталося вперше!

[IMAGE id= 2479414 ; title= ;]

За словами заслуженого артиста України і доктора мистецтвознавства Андрія Князя, шоу "Співають всі" подарує глядачам море позитиву і яскравих вражень, адже зоряні судді відкриють нові таланти.

[IMAGE id= 2479416 ; title= ;]

А відомий співак, шоумен і телеведучий BIG BOSS дає цінні поради учасникам, як підкорити серця "сотні":

Учасникам буде дуже складно, коли 100 зірок, людей, які чогось досягли, дивляться на тебе і оцінюють, але це круто! Головна порада – нічого не боятися, просто виходь і покажи себе.

[IMAGE id= 2479417 ; title= ;]

Відомий композитор Дмитро Сисоєв має достатньо досвіду в суддівстві, тому до питання оцінки учасників підходить по-особливому. Артист попереджає – поблажок від нього не буде, а ось моральну підтримку Дмитро готовий дати кожному, адже постати перед "сотнею" і догодити кожному – завдання із зірочкою.

[IMAGE id= 2479419 ; title= ;]

Для співака LAUD суддівство вже стало певним хобі. Артист довгий час викладає вокал, тому знає, на що звернути увагу, прослуховуючи учасників:

Я досить критичний до виконання музичних композицій, мені важливо, щоб це було музично, інтонаційно, технічно, а не тільки емоційно.

[IMAGE id= 2479421 ; title= ;]

А ось диригент, художній керівник Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко обіцяє бути суворим, але справедливим, тому що для нього важливо знайти талановитих артистів, які стануть частиною української культури:

Сцена – це те місце, яке вимагає особливих якостей, енергетики і, звичайно, професіоналізму. А ще треба вміти захопити публіку. Робити це так, щоб кожен слухач захоплювався артистом. Для чого ми ходимо на концерти? Щоб отримати естетичну насолоду, яскраву емоцію. І я чекаю цього від кожного виконавця.

[IMAGE id= 2479422 ; title= ;]

Співачка Наталя Валевська зізнається – суддівство приносить їй величезне задоволення, але, голосуючи за учасників, вона завжди переживає, щоб нікого не образити і не збити людину зі шляху:

Я прекрасно розумію, що коли ми натискаємо на кнопку, то можемо змінити чиєсь життя. Це дуже кармічне дію. На кожному з нас лежить величезна відповідальність.

[IMAGE id= 2479423 ; title= ;]

А ось акторка і співачка Анна Буткевич оцінює учасників по-особливому:

Це відбувається на невербальному рівні. Мене може "взяти" тембр або заворожити пластика конкурсанта, оригінальність виконання знайомого хіта або костюм. Я ніби відчуваю електричний розряд, який пробиває мурашками по всьому тілу і все.

[IMAGE id= 2479424 ; title= ;]

Співак Олександр Павлик знає, як отримувати оцінки від зіркових журі, тому буде судити лояльно і справедливо. Більш того, артист готовий навіть підтримати талановитих учасників творчими колабораціями:

Творчі союзи мені завжди цікаві! А тим більше, якщо з молодими талановитими хлопцями, зараз часто зустрічаються справжні генії! Тому, так!

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проекту отримає грошовий приз розміром півмільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час став популярним серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "МАСКА" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік .