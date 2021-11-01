Вперше на Танцях з зірками учасник танцював онлайн, а партнерка на паркеті – як це було (відео)

У дев'ятому ефірі "Танців зі зірками" Діма Каднай показав новий танець, але при цьому артист перебував не в студії, а в іншому місці. Він все ще змушений бути на самоізоляції

Як Діма Каднай виступив у дев'ятому ефірі "Танців із зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/k.a.d.n.a.y

Усі учасники, які пропускають один ефір шоу, мають імунітет, що рятує їх під час одного голосування. Так сталося тиждень тому, коли стало відомо, що Діма Каднай захворів на COVID-19.

Дізнайтеся, як пройшов другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна", а також хто покинув проєкт.

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Знову не вийти на паркет учасник нового сезону не міг, тому Діма зі своєю партнеркою Аліною Лі підготували номер, перебуваючи на відстані одне від одного. Дистанційний фрістайл Аліна показала на паркеті "Танців зі зірками", а Каднай – в іншій танцювальній залі.

Дивіться Kadnay та Аліна Лі – Фрістайл у дев'ятому випуску:

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Подібні номери учасників були й у попередньому сезоні "Танців із зірками". Ольга Фреймут та Ілля Падзіна, Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко, які заразилися коронавірусом, теж танцювали дистанційно, хоча в їхньому випадку, хворіли обидва партнери.

Зазначимо, що Аліна Лі здорова, і їй можна перебувати на майданчику шоу, на відміну від Кадная.

Згадаймо, як танцювали поза паркетом у минулому сезоні танців.

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Ольга Фреймут та Ілля Падзіна – Фокстрот

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко – Джайв

Минулого вечора на паркеті був присвячений пісням Океану Ельзи. Учасники танцювали під улюблені хіти українського гурту. Як це було, ми докладно розповідали та показували тут.

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