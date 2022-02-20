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Колишня приїхала: Тіна Кароль повернулася на Голос країни (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 23:56
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Екстренерка вокального шоу з'явилася у п'ятому випуску сліпих прослуховувань – чи залишиться Тіна на проєкті?
Тіна Кароль з'явилася на шоу "Голос країни"
Тіна Кароль з'явилася на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Так, це правда, тренерка "Голосу країни" та "Голос. Діти" Тіна Кароль знову з'явилася у шоу. Співачка прийшла підтримати одну із конкурсанток.

Катерина Офліян виконала під час сліпих прослуховувань свою авторську пісню "Найти своих", яку написала для Тіни. Та ніхто із зіркових тренерів не розвернувся до дівчини.

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Раптом на сцену вийшла Тіна Кароль – це була перша зустріч співачки з авторкою її хіта. Раніше Катерина та Тіна спілкувалися лише у Мережі. Звичайно, вони разом виконали композицію, а Потап від радості вигукнув у бік Тіни. "Колишня приїхала!". Дивіться, як це було:

Другий шанс учасниці 12-го сезону "Голосу країни" дали Олександра Зарицька та Андрій Мацола. Фронтвумен KAZKA розповіла, що давно знає Катю та є її фанаткою. Виявилося також, що Офліян написала пісні також для ALEKSEEV, "НЕАНГЕЛИ", KAZKA.

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Катя – неймовірна людина. Вона написала пісні не лише для Тіни. Вона дуже скромна. Вона написала величезну кількість пісень для гурту KAZKA та багатьох інших. Просто погугліть, ви будете шоковані. Вона неймовірно талановита, розкішні пісні співає. Я її знаю ще з Харкова і була її фанаткою. Ми її не відпустимо, – сказала Олександра Зарицька.

Раніше ми розповідали, що на "Голосі країни" з'явилися фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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