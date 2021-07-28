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Дизель шоу виправдалися за звинувачення в расизмі: Ми висміяли тенденції кінематографу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 липня, 12:36
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Гумористичне шоу розкритикували за расистські та гомофобні жарти в номері "Тарас папуас" з чорношкірими акторами. Автори проєкту не приймають звинувачення і кажуть, що "захищали" персонажа Тараса Бульбу, а скандал – "штучний"
Дизель шоу прокоментували звинувачення в расизмі після свого номера "Тарас папуас"
Дизель шоу прокоментували звинувачення в расизмі після свого номера "Тарас папуас" / Фото: Скриншот из видео

Ми за рівноправність людей. Однаково сильно любимо всіх глядачів, які розуміють обидві мови, на яких ми жартуємо. Наша якість гумору їм близька і зрозуміла. Цим роликом ми точно не хотіли нікого образити, і це справжнісінький приклад сатири, – коментує ситуацію художній керівник "Дизель шоу" Єгор Крутоголов.

За словами авторів тієї самої мініатюри "Тарас-Папуас нашого кіно", ідея написання такого номера виникла з двох причин:

  • їх обурила новина, що в музичному фільмі "Попелюшка", нової екранізації від Sony і Amazon Prime, фея буде гендерно-нейтральною;
  • їх здивувала позиція Американської кіноакадемії "Оскар", яка випустила низку квот для представників етнічних груп, ЛГБТ та людей з фізичними особливостями і жінок.

Якщо гумор нашого шоу не зрозумілий, звертайтеся до авторів проєкту, тобто до нас. Але не вигадуйте неіснуючих дурниць, – підкреслив шеф-редактор проєкту Олексій Бланар.

Автори "Тараса Папуса" також пояснили головну думку номера цитатою одного з персонажів у виконанні актора Євгена Сморигіна: "Послухайте ви, ремісники, ну чому ви постійно лізете в наші твори, га? Вам потрібно зіпсувати сюжет? Напишіть свій і потім псуєте. А в твори класиків не лізьте, вони вас всіх переживуть".

Кадр з номера "Дизель шоу" / Скріншот із YouTube

Ми висміяли тенденції світового кіно, намагаючись захистити українську класику від популярних рішень, – підсумували в "Дизель шоу".

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Автори проєкту також підкреслюють, що номер сподобався багатьом глядачам і що скандал взагалі "штучний".

Дійсно, багато схвальних коментарів можна побачити під відео в YouTube, проте також є багато глядачів, які висловилися проти жартів, озвучених у номері.

Нагадаємо, що раніше про цей номер "Дизель шоу" розповів актор, якого спочатку запрошували в ньому зніматися.

Про невдалі розіграші зірок дивіться у сюжеті:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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