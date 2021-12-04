Дмитро Шевченко про відмову Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки: Я почав хотіти вперше в житті відкриватися

У фіналі реаліті "Холостячка-2" Злата не змогла відповісти взаємністю Дімі, якого глядачі вважали фаворитом. Як же ж він пережив вибір дівчини? Читайте нижче

Дмитро Шевченко прокоментував вибір Злати Огнєвич у фіналі "Холостячки-2". / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

38-річний бізнесмен зі Львова мріяв будувати майбутнє разом зі Златою Огнєвіч. Заради неї він готовий був піти на чималі жертви, зокрема переїхати до Києва. Глядачі неодноразово бачили шалену хімію між артисткою та Дімою. Згадайте лише їхнє останнє палке побачення, у якому було забагато пристрасті.

Однак, неочікувано для шанувальників, у фіналі "Холостячки" Огнєвіч обрала стосунки з Андрієм Завгороднім. Дмитра Шевченка ранили останні слова Злати – він навіть не стримав сльози в кадрі. Ба більше, з фінальної церемонії він пішов, не сказавши героїні жодного слова.

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Після проєкту Діма пояснив в Instagram свою закритість на реаліті, а також зізнався, що проєкт перевернув його життя з ніг на голову.

За словами чоловіка, він усе своє життя не хотів відкриватися у стосунках, але зі Златою у ньому щось змінилося.

Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг ущент. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватись, але щось знову пішло не так, – поділився Діма з фоловерами.

Та незважаючи на вибір Злати, бізнесмен щиро вірить, що зустріне свою долю, з якою точно буде щасливий.

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Чесно, зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука і знайти людину, з якою закохаєшся взаємно, теж, виявляється, не просто. Але я точно знаю, що я зустріну ту людину, з якою буду по-справжньому щасливий! – написав він.

Шанувальник підтримали Дмитра та побажали знайти йому щире та взаємне кохання:

Жінки постійно обирають не тих.

Ти дуже хороша людина. взаємного тобі кохання.

Діма, йди на "Холостяка" – відбою не буде. Злата зробила дуже дивний вибір.

Удачі, бажаю зустріти взаємне кохання.

Фото: скріншот instagram/dmitrij_sheff

До речі, якщо ви раптом не бачили фінальний випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші та найпікантніші моменти епізоду у нашому матеріалі.

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