DZIDZIO стане конкурентом Остапчуку, спробувавши себе у ролі ведучого шоу "Ігри талантів"

Вже у лютому телеканал "Україна" покаже прем'єру розважального шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом The Game Of Talents

Співаку сподобалося амплуа ведучого / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За лаштунками знімального процесу ведучий проекту DZIDZIO відверто розповів, чому нервувався під час запису першого випуску та з чим порівнює нову роботу.

Популярний співак, музикант, продюсер та актор DZIDZIO зізнається – не міг навіть мріяти про те, що колись буде ведучим одного з найбільших телеканалів України. Тому перший знімальний день шоу " Ігри талантів ", куди прийдуть також Кароль та Саніна, став йому справжнім викликом.

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DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Я довго вагався перед тим як погодитися на роль ведучого, адже знав, що мій страх обов'язково наздожене мене. Колись у школі був предмет читання і якогось дня треба було читати на швидкість. А я міг робити все: переказувати, гарно розповідати вірші, а швидко читати – ні. Проте якось зауваживши, що мені вдається це робити швидше, якщо руками підперти щоки, щоправда, на іспиті це не допомогло – поставили мені 3 бали. А тут взагалі такого не зробиш,

- розповів DZIDZIO журналістам каналу "Україна".

Саме це викликало у артиста найбільший страх, адже вперше у житті йому довелося читати із суфлера. Але ведучий зізнається – важко було у перші кілька хвилин, а далі – все пішло як по маслу.

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DZIDZIO на зйомках шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Я зрозумів одне – немає нічого складного, головне – спробувати! Робіть собі виклики! Я дуже переживавши, навіть свята пропустив – читав текст, вчив, але переборов свій страх! Скажу навіть, що починаю відчувати смак від цього: "Вова Остапчук, як я остаточно зрозумію, що моє – бережись! Головне – не починай співати, бо як тобі сподобається…,

– сміючись, прокоментував ведучий шоу " Ігри талантів " DZIDZIO.

Нагадаємо, розважальний проект за форматом The Game Of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

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Дивіться прем’єру масштабного шоу "Ігри талантів" у лютому на телеканалі "Україна".

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