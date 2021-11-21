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DZIDZIO закоханий у хлопця? Під маскою улюблениці співака Жирафи може ховатися MELOVIN

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
21 листопада, 15:06
В закладинки
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DZIDZIO дуже подобається героїня шоу "Маска" – Жирафа, він з нетерпінням чекає кожної її появи. Але хто ж із знаменитостей ховається під цим костюмом?
Фанти MELOVIN упевнені, що їхній кумир ховається у костюмі Жирафи
Фанти MELOVIN упевнені, що їхній кумир ховається у костюмі Жирафи / Фото: прес-служба, Инстаграм

Один із зіркових агентів грандіозного шоу "Маска" після того, як побачив на сцені таємничу Жирафу, жартівливо заявив, що майже закохався в неї – DZIDZIO упевнений, що під костюмом ховається дівчина.

Але шанувальники проекту заявляють, що образ цієї любительки дорогоцінних речей приміряв відомий український виконавець MELOVIN.

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Глядачі переконані у цьому через те, що Жирафу на шоу постійно називають наймеланхолійнішою та вінтажною. Перші літери цих слів збігаються з початком псевдоніма співака та вказуються на те, що Жирафа – це "він", а не "вона"

  • МЕЛанхолічна та вінтажна Жирафа! Люблю.
  • У куплетах його чути дуже. Це MELOVIN ❤️ Голос та манеру ні з ким не сплутаєш.
  • Господи, як можна сумніватися в такому оксамитовому тембрі, що струмує теплим пледом, який вкриває холодну душу – MELOVIN неповторний.
  • Цей голос незмінно викликає мурашки у мене. MELOVIN завжди ВАУ.
  • Підказки підходять до артиста MELOVIN і подекуди чути саме його голос.

Жирафа в першому випуску шоу "Маска"
Жирафа в першому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко згоден із думкою шанувальників "Маски" – він перший із знаменитих детективів припустив, що співає саме чоловік. Чи виявиться артист разом з фанатами MELOVIN правий у тому, що він справді перетворився на Жирафу, ви зможете дізнатися лише у наступних випусках. Тому дивіться яскраве шоу "Маска" щосуботи на смартфон з широким екраном.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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