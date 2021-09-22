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Ексучасник Танців з зірками відповів на звинувачення солістки KAZKA, що не вірить в її перемогу на проєкті

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 16:43
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До прямих ефірів танцювального проєкту Олександра Зарицька зізналася, що мала танцювати з одним партнером, але незадовго до прем'єри шоу відмовилася від нього
Чому Олександра Зарицька не танцює з Олександром Прохоровим на паркет "Танців з зірками"
Чому Олександра Зарицька не танцює з Олександром Прохоровим на паркет "Танців з зірками" / Фото: скриншот

Під час інтерв'ю Маші Єфросиніної солістка KAZKA розповіла, що спочатку вони з першим партнером добре спілкувалися. Але ближче до початку прямих єфірів він почав сумніватися в успіху їх пари на проєкті. Співачка тоді не називала ім'я танцюриста.

Я йду туди, щоб у мене був партнер, який за мене вб'є, який за мене буде рвати просто всіх і мені говорити: "Ми з тобою виграємо", – ділилася Зарицька.

Трохи пізніше солістка KAZKA зізналася, що мова йде про Олександра Прохорова , який раніше вже брав участь в проєкті. Танцюрист в інтерв'ю kp.ua прокоментував звинувачення співачки.

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Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Фото: instagram.com/kazka.band

За словами Прохорова, він готував Зарицьку до проєкту. Вона сам звернулася до нього за допомогою.

Я був не проти танцювати з Сашею, але це питання зі мною продюсери шоу не обговорювали. Я – спортсмен і, перш за все, будь-яке змагання для мене – це боротьба за першість. Також знаю, що мене розглядали як пару ще з кількома дівчатами і я чекав затвердження від каналу, – сказав танцюрист.

Олександр Прохоров
Олександр Прохоров / Фото: Instagram

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Прохорову не подобається, як Олександра підносить ситуацію в ЗМІ.


Це було її бажання або фантазія, про яку вона мені не говорила ні слова. Спочатку я з нею займався просто в ролі хореографа, який вчить танців. Зараз вона користується цією ситуацією і хоче показати себе в ролі жертви, але історія була зовсім не така, – каже Олександр Прохоров.

Він уточнив, що був би не проти танцювати в парі з солісткою KAZKA, але продюсери обрали для Зарицької іншого партнера.

Я не відмовив їй, а попросив почекати рішення каналу про затвердження пар, так як артисти і хореографи можуть озвучувати свої побажання, але фінальне слово завжди залишається за продюсерами шоу. Я був хореографом Саші і не знав про її фантазії, – сказав танцюрист.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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