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"Ще їх тут бракувало!": реакція глядачів на номер Заливако та Богдан на Танцях з зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 10:30
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Вчора ввечері на шоу раптово з'явилися учасники романтичного реаліті, які показали свій перший танець на паркеті. У Мережі пару назвали "дерев'яною"...
Анну Богдан та Михайла Заливака розкритикували за танець на шоу "Танці з зірками"
Анну Богдан та Михайла Заливака розкритикували за танець на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/hannastorozhuk

Багатьох глядачів проекту обурило, що Богдан та Заливако прийшли на танці. Судячи з коментарів у соцмережах, публіка хоче побачити на "Танцях зі зірками" інших зірок, а реакція на вальс закоханих – або неоднозначна, або негативна.

Анна Богдан та Михайло Заливако готувалися до танцю лише три дні. Вони зізналися, що дуже хотіли б взяти участь у новому сезоні.

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А ми з нетерпінням чекаємо на новий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", щоб дізнатися, хто ж ховається у неймовірних костюмах другого сезону.

На паркет Анна Богдан вийшла у білій сукні зі спущеними рукавами та мереживрм. Бізнесмен Михайло Заливако одягнув класичний фрак.

Дивіться перший танець Богдан та Заливако:

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Реакція Мережі

Багато глядачів взагалі не зрозуміли, чому пара з "Холостяка" з'явилася на танцях. Хтось досить різко висловлювався про Анну, про те, що вона взагалі не вміє рухатися, а ще користувачі Мережі впевнені, що Богдан та Заливако прийшли на ефір заради піару.

  • "Дуже слабо. Вона неймовірно беземоційна. Давайте краще Зайку. Богдан гарна. Але ні про що. Немає в ній чуттєвості".

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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Ще їх тільки тут бракувало"
  • "Як дівчина може бути такою дерев'яною?"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Танець взагалі ні про що! Пара поворотів і все. Вже не знають, в який проєкт ще засунутися"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Що відомо про Михайла Заливако та Анну Богдан

Головний герой проекту "Холостяк-11" Михайло Заливако та переможниця шоу 29-річна Ганна Богдан таки залишилися разом після шоу. Вони одразу ж з'їхалися і почали жити разом.

Анна Богдан і Михайло Заливако
Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото: пресслужба, instagram.com/kanyeeebear

До речі, у фіналі "Холостяка" перед Михайлом стояв вибір – між Анною Богдан та Юлею Зайкою, яку повернули на проєкт після того, як вона пішла у дев'ятому випуску. 31-річний бізнесмен зрештою обрав Анну, зізнавшись їй у коханні.

У Мережі багато глядачів залишилися незадоволені фіналом "Холостяка-11" і парою, що склалася – Михайлом і Анною. Та обидва досі демонструють щирість свого кохання і часто разом з'являються на різноманітних телешоу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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