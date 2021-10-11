Це кошмар: глядачі шоковані вильотом Lida Lee з Танців з зірками і вимагають її повернути

Багато глядачів обурені підсумком вчорашнього ефіру танців, який був присвячений кумирам учасників. Під час оголошення результатів визначилися аутсайдери шостого ефіру – Ліда Лі і Олексій Базела, Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.
Сьогодні в соцмережах прихильники вимагають повернути Lida Lee на паркет з хештегом #ВернитеЛидувТанцы, а також діляться своїми думками про те, хто повинен був піти із "Танців з зірками".
Цікаво, що глядачі незлюбили Євгенію Власову і Джамалу, і вже котрий ефір бажають їм піти з проєкту.
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- "Це жах. Кошмар і несправедливість. Власова і Джамала залишилися, а Ліда і Олексій, які були в сто раз краще, пішли..."
- "Шок! Не так все мало статися"
- "Це прикол? Ліда була одна з найсильніших! Як вона могла піти, коли залишилися Власова і Джамала, вони ж набагато слабкіші за неї!"
- "Шок.."
- "Якого...? Вони треті в таблиці... Вони повинні були бути в фіналі, це просто нечесно"
- "Несправедливо! Злив. Ліда була однією з найсильніших учасників, шкода, що вийшло все так"
- "Шок"
Сама Lida Lee поки що лише подякувала своїм шанувальникам і глядачам за підтримку. Чи повернуться вони з Олексієм на паркет – дізнаємося пізніше.
Цей сезон танцювального проєкту можна назвати скандальним через витівки MELOVIN'а, сварки Євгенії Власової та її партнера, хейт номеру Джамали і багато чого іншого.
А в п'ятому випуску Ілона Гвоздьова, яку запросили стати зірковою суддею шоу на один вечір, розкритикувала партнерку Меловіна, за що потім на неї обурилися глядачі і шанувальникі співака.
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