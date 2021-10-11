Це кошмар: глядачі шоковані вильотом Lida Lee з Танців з зірками і вимагають її повернути

У шостому ефірі проєкт повинні були покинути дві пари. Але вилетіли з танців тільки Ліда Лі та її партнер Олексій Базела. У Мережі з цього приводу – суперечки і обурення

Ліда Лі і Олексій Базела покинули "Танці з зірками" в шостому випуску / Фото: instagram.com/lidalee_official

Багато глядачів обурені підсумком вчорашнього ефіру танців, який був присвячений кумирам учасників. Під час оголошення результатів визначилися аутсайдери шостого ефіру – Ліда Лі і Олексій Базела, Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Сьогодні в соцмережах прихильники вимагають повернути Lida Lee на паркет з хештегом #ВернитеЛидувТанцы, а також діляться своїми думками про те, хто повинен був піти із "Танців з зірками".

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Цікаво, що глядачі незлюбили Євгенію Власову і Джамалу, і вже котрий ефір бажають їм піти з проєкту.

"Це жах. Кошмар і несправедливість. Власова і Джамала залишилися, а Ліда і Олексій, які були в сто раз краще, пішли..."

"Шок! Не так все мало статися"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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"Це прикол? Ліда була одна з найсильніших! Як вона могла піти, коли залишилися Власова і Джамала, вони ж набагато слабкіші за неї!"

instagram.com/tanci1plus1

"Шок.."

"Якого...? Вони треті в таблиці... Вони повинні були бути в фіналі, це просто нечесно"

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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Несправедливо! Злив. Ліда була однією з найсильніших учасників, шкода, що вийшло все так"

"Шок"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Сама Lida Lee поки що лише подякувала своїм шанувальникам і глядачам за підтримку. Чи повернуться вони з Олексієм на паркет – дізнаємося пізніше.

Цей сезон танцювального проєкту можна назвати скандальним через витівки MELOVIN'а, сварки Євгенії Власової та її партнера, хейт номеру Джамали і багато чого іншого.

А в п'ятому випуску Ілона Гвоздьова, яку запросили стати зірковою суддею шоу на один вечір, розкритикувала партнерку Меловіна, за що потім на неї обурилися глядачі і шанувальникі співака.

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