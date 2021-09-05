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Євгенія Власова з тріумфом виступила на Танцях з зірками (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 22:50
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Відома українська співачка тривалий час не з'являлася на телебаченні, але в цьому році вона вирішила взяти участь в новому сезоні танцювального шоу. Дивіться її перший виступ
Євгенія Власова тріумфально виступила на "Танцях з зірками"
Євгенія Власова тріумфально виступила на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Євгенія Власова в 2017 році потрапила в реанімацію і перенесла чотири операції. Після тривалої паузи в кар'єрі артистка не повернулася на велику сцену і попрощалася з шоу-бізнесом.

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Навесні цього року вона виступила на одному вокальному шоу на українському ТБ, а тепер стала учасницею нового сезону проекту "Танці з зірками".

А ми нагадаємо, що телеканал "Україна" розпочав зйомки другого сезону гіпершоу "Маска", зірковим детективом якого став Андрій Данилко.

Євгенія Власова зізналася, що піти на "танці" вирішила заради своєї дочки – вона хоче, щоб дівчинка пишалася своєю мамою. Співачка також втомилася від постійних пліток про себе та своє здоров'я.

Я втомилася, що мене асоціюють з якимись болячками. Це витримати нереально. Це ранило мою дочку. Мені хочеться, щоб моїй донці казали: "Твоя мама така класна", – сказала Євгенія.

Євгенія Власова і Макс Леонов – Квікстеп – "Танці з зірками" 2021:

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Її партнером на паркеті став переможець минулого сезону "Танців з зірками" Макс Леонов.

Женя дуже сильний боєць, я в неї дуже вірю, – каже про співачку Макс.

У першому ефірі вони виконали чуттєвий танець, який судді оцінили в 15 балів.

Раніше на презентації нового сезону "Танців з зірками" оголосили, що проєкт попрощався з Тіною Кароль. Замість неї другою ведучою шоу стала Іванна Онуфрійчук – вона буде вести шоу з голдруму, а на паркеті ведучим залишиться Юрій Горбунов.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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