Фагот прокоментував свій виліт з шоу Танці з зірками: Скинув 12 зайвих кг

Лідер ТНМК протримався на проєкті п'ять ефірів. Вчора йому не вистачило голосів глядачів, щоб залишитися в танцях

Фагот прокоментував свій виліт із шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/fahot

У Мережі по-різному відреагували на те, що Фагот і Катерина Трішина пішли з "танців". Деякі глядачі вважають, що замість пари повинні були піти Євгенія Власова, Джамала і Меловін.

Фагот прокоментував вчорашню поразку на своїй сторінці в Instagram. Він подякував своїм суперникам, колегам і шанувальникам, які підтримували його і Катерину всі п'ять випусків. Артист також зізнався, що за час репетицій йому вдалося схуднути.

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Це була прекрасна подорож довжиною в п’ять тижнів, вивчені нові п‘ять танців та скинуті дванадцять зайвих кілограмів. Почуваю себе прекрасно, чого і всім вам бажаю, – написав Фагот.

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У коментарях до посту Фагота підтримали підписники. Висловився і партнер Джамали – Антон Нестерко. Він написав:

"У нашому піонерському таборі ти був старшим! Та не за віком, а старшим за званням! Що нехай буде відомо всім! Сильніший!"

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Скріншот: instagram.com/fahot

"Ех, ваша пара то був справжній вогонь. Трішки зарано покинули проєкт, хотілося продовження танцювального бенкету від Фагота і Катерини"

Скріншот: instagram.com/fahot

"Шкода, що так рано покинули паркет і не станцювали хіп-хоп. Але добре, що більше не доведеться так хвилюватися за вас!"

Скріншот: instagram.com/fahot

П'ятий ефір танців був сповнений скандалів і несподіваних висловлювань зірок. Детально про все ми розповідали тут.

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