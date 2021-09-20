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Фіналістка шоу Співають всі! в четвертому ефірі довела зіркове журі до сліз

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 10:17
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Четвертий ефір грандіозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" вразив глядачів своєю чуттєвістю. Учасники підкорювали щирістю, зворушливими зізнаннями і неймовірними голосами. Дивіться, хто став наступними фіналістами проєкту
Фіналістка шоу «Співають всі!» довела зіркове журі до сліз
Фіналістка шоу «Співають всі!» довела зіркове журі до сліз / Фото: телеканал "Україна"

Наталя Слаква з Дніпра – вже знаменитість, але поки серед простих людей. Вона співає і грає на гітарі в електричках і трамваях вже 20 років. Спочатку, каже учасниця, це був спосіб вижити, коли в непрості 90-ті її мамі не платили зарплату.

Я взяла гітару, яку тато подарував мені на День народження, і зайшла у вагон. Спочатку тремтіла, як лист осики, але з часом все це стало абсолютно своїм, – зізналась Наталія Слаква в ефірі шоу "Співають всі!" – Якщо б у мене забрали голос і гітару, я, мабуть, просто б зачахнула. Жити не можу без цих людей і їхніх поглядів. Це неймовірні емоції і адреналін.

Наталя Слаква на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"
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Учасниця підкорила наймасштабніше в країні журі проникливим виконанням пісні "Роман" дуету НЕАНГЕЛИ. Багато хто навіть просльозився.

Судді зазначили, що Наталя дійсно людина з народу, яка вийшла на велику сцену і, як сказав Дядя Жора, "порвав всіх". Учасниця набрала максимальну кількість голосів і з результатом 100 балів пройшла у фінал проекту.

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А за друге місце довелося поборотися підлітковому бенду "7teens" з Івано-Франківська та Євгену Пруднику з Києва, який свій виступ присвятив коханій дружині.

"7teens" на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

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Та саме талановитим тінейджерам, які по-справжньому розкачали журі талант-шоу, вдалося вирвати другу путівку у фінал грандіозного проекту телеканалу "Україна".

Ми дуже переживали, бо знали, наскільки круте це телешоу і якою сильною буде конкуренція. Сподівались дійти до батлу, але не думали, що потрапимо до фіналу. Найбільше хотіли, щоб встала Юлія Саніна, адже ми виконували пісню "Кобра" гурту THE HARDKISS і MONATIK. Юля виступала безпосередньо перед нашим виходом на сцену і настільки нас зарядила, що всі переживання просто зникли, – розповіли учасники "7teens Band".

Чи зможуть Наталя і підлітковий бенд вразити суддів вдруге вже в фіналі проекту? Скоро дізнаємося!

Нагадаємо, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу. Переможець нового проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Зморив грандіозне шоу "Співають всі!" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна". Також випуски шоу доступні ексклюзивно на OLL.TV!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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