Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 з'явилися на Голосі країни (відео)

KALUSH прийшли підтримати одну з учасниць сліпих прослуховувань

KALUSH та Skofka раптово з'явилися на "Голос країни" / Фото: YouTube, kalush.official

Вероніка Слюзалек із Києва прийшла підкорювати сцену "Голосу країни" у п'ятому випуску сліпих прослуховувань. Дівчина виконала свою версію треку KALUSH – "Додому" та розвернула до себе всі чотири крісла.

Вокалістка обрала команду Потапа, а після її виступу у студії шоу з'явилися учасники гурту KALUSH та Skofka та заспівали разом із Веронікою.

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Свій виступ Вероніка, яка, до речі, сама собі пише пісні, присвятила бабусі – вона завжди підтримує та мотивує онучку.

Що відомо про KALUSH

KALUSH, а точніше, Kalush Orchestra – учасники Національного відбору на "Євробачення-2022". Вони пройшли у фінал разом з Wellboy та Alina Pash; посіли друге місце у конкурсі та звинуватили організаторів у фальсифікації результатів.

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Пізніше стало відомо, що Аліна Паш порушила правила Нацвідбору та підробила документи щодо законного перетину кордону з Кримом. Після цього Alina Pash відмовилася представляти Україну на конкурсі в Італії.

Учасники Kalush Orchestra вже неофіційно підтвердили свою участь у "Євробаченні-2022" замість Alina Pash.