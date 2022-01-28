Голлівудський фільм чи дешева реклама? У Мережі розкритикували перше промо Холостяк-12 (голосування)

Незабаром відбудеться довгоочікувана прем'єра 12 сезону романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм цього року став 32-річний бізнесмен Олександр Топольський

/ Фото: Instagram

І хоча сезон із Олександром Топольським ще не вийшов, актор та бізнесмен уже встиг підкорити серце українських глядачок. Нещодавно гарячий холостяк показав торс , що дуже порадувало жіночу аудиторію

Сьогодні нарешті творці проекту представили глядачам перший промо-ролик 12 сезону проекту "Холостяк". Його опублікували на офіційній сторінці реаліті у Instagram.

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У коментарях під роликом думка аудиторії щодо такого трейлера до проекту розділилася. Одна частина фоловерів вирішила, що промо зроблено голлівудською і розхвалили команду проекту за старання.

"Клас"

"Прям мурашки по тілу побігли"

"Мені дуже подобається сама зйомка, по-голлівудськи"

"Класно! Вау!"

Скріншот

А ось інша частина коментаторів вважали таку презентацію нового сезону смішною та безглуздою. На їхню думку, ролик вийшов схожим на рекламу, а Олександр Топольським – надто ляльковим.

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"Як пластиковий кен"

"Чому мені так смішно від цього ролика"

"Однією мені смішно як він біжить? Мов фантастичний бойовик"

"Це дуже смішно, чесно!"

Скріншот

Справді, якість зйомки та картинка вийшли просто вогонь, а ось ідея... Як ви вважаєте?

Раніше ми писали, що публікує у своєму Instagram новий учасник "Холостяк" Алекс Топольський.