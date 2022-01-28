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Голлівудський фільм чи дешева реклама? У Мережі розкритикували перше промо Холостяк-12 (голосування)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 17:16
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Незабаром відбудеться довгоочікувана прем'єра 12 сезону романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм цього року став 32-річний бізнесмен Олександр Топольський
/ Фото: Instagram

І хоча сезон із Олександром Топольським ще не вийшов, актор та бізнесмен уже встиг підкорити серце українських глядачок. Нещодавно гарячий холостяк показав торс , що дуже порадувало жіночу аудиторію

Сьогодні нарешті творці проекту представили глядачам перший промо-ролик 12 сезону проекту "Холостяк". Його опублікували на офіційній сторінці реаліті у Instagram.

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У коментарях під роликом думка аудиторії щодо такого трейлера до проекту розділилася. Одна частина фоловерів вирішила, що промо зроблено голлівудською і розхвалили команду проекту за старання.

  • "Клас"
  • "Прям мурашки по тілу побігли"
  • "Мені дуже подобається сама зйомка, по-голлівудськи"
  • "Класно! Вау!"
Скріншот

А ось інша частина коментаторів вважали таку презентацію нового сезону смішною та безглуздою. На їхню думку, ролик вийшов схожим на рекламу, а Олександр Топольським – надто ляльковим.

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  • "Як пластиковий кен"
  • "Чому мені так смішно від цього ролика"
  • "Однією мені смішно як він біжить? Мов фантастичний бойовик"
  • "Це дуже смішно, чесно!"
Скріншот

Справді, якість зйомки та картинка вийшли просто вогонь, а ось ідея... Як ви вважаєте?

Раніше ми писали, що публікує у своєму Instagram новий учасник "Холостяк" Алекс Топольський.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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