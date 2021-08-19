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Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу "Співають всі!"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 серпня, 16:16
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21 серпня на телеканалі "Україна" вийде прем'єрний випуск вокального шоу "Співають всі!" До "сотні" суддів проекту на чолі з капітаном Наталею Могилевською приєднається спеціальний гість ефіру
Група Go_A стане зірковою гостей першого випуску шоу «Співають всі!»
Група Go_A стане зірковою гостей першого випуску шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний гурт "Go_A", який в цьому році представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", з'явиться в першому ефірі вокального шоу. Група виконає свій хіт "ШУМ", а солістка Катерина Павленко займе місце серед "сотні" зіркових експертів.

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Свою участь в шоу в якості судді Катерина прокоментувала так:

Дуже приємно бути частиною цього шоу. Мені здається, що співати – це класно! І круто, що все більше українців починають це робити – це цікаво і позитивно! Тому чекаємо новий контент і стежимо за учасниками.

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Співачка зазначила – раніше неодноразово брала участь в різних вокальних кастингах та конкурсах, але в суддівському кріслі буде сидіти вперше, тому їй цікаво дізнатися, що відбувається з іншого боку шоу. Також артистка дала кілька цінних порад, як звернути на себе увагу в подібних шоу:

Перш за все скажу, що не варто намагатися сподобатися всім. Головне – показати себе справжнього і цим запам'ятатися людям. Взагалі, коли людина намагається щось комусь довести – це не виглядає природно, а коли залишаєшся ти самим собою – це підкорює. Треба відчувати пісню і вкладати в неї душу.

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Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу
Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А от для самої Катерини Павленко участь в таких шоу – справжній стрес, тому вона обіцяє надати підтримку кожному учаснику:

Для мене всі конкурси – це великий стрес. Та й в ролі судді буде не менш складно, адже я всіх люблю і мені всіх шкода. Я можу в кожному знайти хороші риси.

Співачка сподівається, що її оцінка максимально позитивно вплине на розвиток кожного учасника.

Телеканал
Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

  • Італія,
  • Франція,
  • Австралія,
  • Нідерланди,
  • Бразилія,
  • Данія,
  • Польща та інші.
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Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.

Дивіться прем'єру грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 21 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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