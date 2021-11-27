Холостячка-2: хто залишив проєкт у 11 випуску

У цьому випуску на проєкт повернувся психолог та блогер Роман Свечкоренко, і він повністю змінив перебіг подій. На шоу залишалося троє чоловіків – Макс Тарапата, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний

Хто залишив шоу "Холостячка-2" у 11 випуску / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У 11 випуску шоу Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своєю родиною – батьками та сестрою. Вони певною мірою допомогли їй визначитися, хто ж із учасників гідний продовжувати боротьбу за її серце, а кому слід залишити проєкт.

Незважаючи на те що Макс Тарапата сподобався всім членам родини Огнєвыч, сьогодні вона вирішила попрощатися з ним під час церемонії троянд. Для чоловіка рішення Злати стало ударом.

Реклама

Максе, моя сім'я бачить моє майбутнє з тобою. Ти дуже сподобався мамі. Щоразу я відчуваю, як ти мене огортаєш своєю увагою та турботою. Ти буквально кричиш про своє кохання на кожному нашому побаченні. Я, на жаль, не зможу тобі дати те, що зможе зробити нас обох щасливими. У мене величезна подяка та вдячність за весь проведений час разом, – звернулася Злата до Макса.

Макс Тарапата залишив шоу "Холостячка-2"/ Скріншот: відео

Злата зізналася, що їй було "неймовірно боляче його відпускати".

Із Максом у нас гарна романтична історія. Я почала занурюватися у ці почуття. Але я чесно себе запитала: чи можу дати йому те, що він чекає. Весь час бути разом – це означає 24 години на добу. Я не можу відповісти взаємністю, – каже Злата.

Макс здивувався. Він точно не очікував, що піде за крок до фіналу. У своїх мріях Тарапата вже будував плани про майбутнє зі Златою.

Мені здавалося, що в мене скоро буде все те, що я хотів. Боляче, але серцю не накажеш. Вона неймовірно прекрасна. Познайомитись та провести час з такою жінкою – це велике щастя. Вона варта бути щасливою. Дуже красива історія, яку пам'ятатиму все життя. Все життя буду вдячний їй. У нас були чудові моменти, які б я не проміняв ні на що, – пояснив Максим.

Ще один несподіваний поворот подій

На шоу "Холостячка-2" повернувся Роман Свічкоренко. Спеціально йому Злата попросила виділити додаткову троянду.

Реклама

Скріншот: відео

Чому повернувся Роман Свічкоренко?

Роман залишив проєкт у шостому випуску. Тоді Злата Огнєвіч дізналася, що він ще офіційно одружений і не змогла з цим змиритися. Вона попросила Романа залагодити всі свої сімейні питання та завершити шлюборозлучний процес із дружиною. Схоже, що Свічкоренко встиг зробити це і тепер у фіналі складе конкуренцію Андрію Задворному та Дмитру Шевченку.

Інші матеріали на тему: