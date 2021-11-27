Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Холостячка-2: хто залишив проєкт у 11 випуску

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
27 листопада, 00:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У цьому випуску на проєкт повернувся психолог та блогер Роман Свечкоренко, і він повністю змінив перебіг подій. На шоу залишалося троє чоловіків – Макс Тарапата, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний
Хто залишив шоу "Холостячка-2" у 11 випуску
Хто залишив шоу "Холостячка-2" у 11 випуску / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У 11 випуску шоу Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своєю родиною – батьками та сестрою. Вони певною мірою допомогли їй визначитися, хто ж із учасників гідний продовжувати боротьбу за її серце, а кому слід залишити проєкт.

Незважаючи на те що Макс Тарапата сподобався всім членам родини Огнєвыч, сьогодні вона вирішила попрощатися з ним під час церемонії троянд. Для чоловіка рішення Злати стало ударом.

Реклама

Максе, моя сім'я бачить моє майбутнє з тобою. Ти дуже сподобався мамі. Щоразу я відчуваю, як ти мене огортаєш своєю увагою та турботою. Ти буквально кричиш про своє кохання на кожному нашому побаченні. Я, на жаль, не зможу тобі дати те, що зможе зробити нас обох щасливими. У мене величезна подяка та вдячність за весь проведений час разом, – звернулася Злата до Макса.

Макс Тарапата залишив шоу "Холостячка-2"/ Скріншот: відео

Злата зізналася, що їй було "неймовірно боляче його відпускати".

Із Максом у нас гарна романтична історія. Я почала занурюватися у ці почуття. Але я чесно себе запитала: чи можу дати йому те, що він чекає. Весь час бути разом – це означає 24 години на добу. Я не можу відповісти взаємністю, – каже Злата.

Макс здивувався. Він точно не очікував, що піде за крок до фіналу. У своїх мріях Тарапата вже будував плани про майбутнє зі Златою.

Мені здавалося, що в мене скоро буде все те, що я хотів. Боляче, але серцю не накажеш. Вона неймовірно прекрасна. Познайомитись та провести час з такою жінкою – це велике щастя. Вона варта бути щасливою. Дуже красива історія, яку пам'ятатиму все життя. Все життя буду вдячний їй. У нас були чудові моменти, які б я не проміняв ні на що, – пояснив Максим.

Ще один несподіваний поворот подій

На шоу "Холостячка-2" повернувся Роман Свічкоренко. Спеціально йому Злата попросила виділити додаткову троянду.

Реклама
Скріншот: відео

Чому повернувся Роман Свічкоренко?

Роман залишив проєкт у шостому випуску. Тоді Злата Огнєвіч дізналася, що він ще офіційно одружений і не змогла з цим змиритися. Вона попросила Романа залагодити всі свої сімейні питання та завершити шлюборозлучний процес із дружиною. Схоже, що Свічкоренко встиг зробити це і тепер у фіналі складе конкуренцію Андрію Задворному та Дмитру Шевченку.

Інші матеріали на тему:

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти