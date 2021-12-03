Холостячка-2 зі Златою Огнєвіч: хто став переможцем шоу

Ось і завершився другий сезон проєкту "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Кого із чоловіків обрала Злата? Адже вона мала почуття і до Дмитра Шевченка, і до Андрія Задворного

Хто став переможцем шоу "Холостячка-2" із Златою Огнєвіч: Дмитро Шевченко чи Андрій Задворний? / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, прес-служба

Багато хто був упевнений, що саме Роман Свечкоренко переможе у шоу "Холостячка-2". Але він залишив проєкт на початку фінального випуску шоу.

І ось, Злата одягла гарну сукню кольору слонової кістки і розпочалася остання церемонія троянд.

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Діма заявив, що його почуття до Злати сильніше за будь-який страх і сумніви. Чоловікові подобається, коли Огнєвіч радіє всьому довкола – від цього він ловить кайф.

Скріншот: кадр з відео

Андрій зазначив, що Злата "потрібна та важлива йому". Те, що він закохався, чоловік зрозумів ще на Кіпрі. І зараз дуже милий момент: Задворний назвав Злату "причиною свого щастя".

Скріншот: кадр з відео

І Андрій, і Діма стали на одне коліно і вимовили ті самі слова, які мріють почути багато дівчат: "Ти вийдеш за мене?"

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Скріншот: кадр з відео

Тягнути не будемо: переможцем шоу "Холостячка-2" став Андрій Задворний!

Я говорю тобі "Так!", я згодна, я готова створити з тобою сім'ю, – сказала Злата Андрію.

Фото: СТБ

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