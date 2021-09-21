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Холостячка-2: п'ять учасників другого сезону, які дуже схожі на героїв першого

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 16:25
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Після перегляду першого випуску шоу "Холостячка-2", багато глядачів помітили, що деякі учасники нового сезону схожі на героїв минулого. І не тільки зовні
Хто з учасників "Холостячки-2" схожий на учасників першого сезону
Хто з учасників "Холостячки-2" схожий на учасників першого сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Героїв фільмів, серіалів і шоу завжди порівнюють з їхніми попередниками. Нещодавно ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник поділився, чим Злата Огнєвіч схожа на героїню першого сезону – Ксенію Мішину.

А після прем'єри першого епізоду "Холостячки-2" глядачі почали порівнювати учасників проєкту, адже багато героїв нового сезону нагадали їм вже улюблених персонажів минулого.

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Не виключено, що така ж ситуація виникне і на гіпрешоу "Маска", другий сезон якого скоро вийде на телеканалі "Україна". Маски героїв – одна яскравіша за іншу, недавно творці проєкту показали всім наймоднішу маску нового сезону.

Хто за версією прихильників "Холостячки" схожий на учасників минулого сезону – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт

Психолога-блогера Романа Свечкоренка в соцмережах активно почали порівнювати з переможцем першого сезону Олександром Еллертом.

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Деяким глядачам здалося, що Роман схожий на Олександра не тільки зовні, але за поведінкою. Фанати "Холостячки" впевнені, що цей учасник дійде до фіналу.

Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт
Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a, instagram.com/svechkorenko

  • "Чому ніхто не пише, що психолог Рома так схожий на Еллерта? Красунчик".
  • "Так! Я весь випуск казала моїй подрузі, що Рома – це копія Саші Еллерта".
  • "Теж помітила. Причому крім зовнішності, ще й поведінкою".
  • "Свечкоренко дуже сподобався. На Еллерта схожий".

Скріншот: Instagram
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Подивимося, як буде себе вести Роман далі. Поки що він показав себе більш скромним і сором'язливим, ніж Олександр, який жартував над усіма на першій вечірці з Ксенією Мішиною.

До речі, ще один збіг – і у Свечкоренка, і у Еллерта є доньки.

Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт
Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a, instagram.com/svechkorenko

Ілля Закорецький та Ілля Рибальченко

Цих учасників теж активно почали порівнювати в соцмережах. Мало того, що їх обох звати Ілля, чоловіки чимось схожі зовні і мають схильність до поезії і творчості .

Все ж пам'ятають пісню Іллі Рибальченка: "Здравствуй, Ксюша!"? Схоже, що у глядачів тепер новий улюбленець-поет – Ілля Закорецький. На першій зустрічі він прочитав зворушливий і трохи кумедний вірш, який написав дорогою на першу вечірку.

Ілля Закорецький та Ілля Рибальченко
Ілля Закорецький та Ілля Рибальченко / Фото: instagram.com/borodachch, instagram.com/illya_strong_bear

У соцмережах вже пожартували, що у кожної "Холостячки" має бути "свій Іллюша".

  • "Вона мені Іллю з попередньої" Холостячки "нагадав, коли вірші почав читати".
  • "А Ілля Іллюху нагадує. І вірші такі ж по-доброму милі".
  • "Та ні! Зовсім не типаж Злати, схожий на Рибальченка".

Скріншот: Instagram

Вінченцо Дулепа і Євген Ковтуненко

Між Вінченцо і Євгеном глядачі теж знайшли щось спільне. Найчастіше їх порівнюють завдяки широкій посмішці – що у першого, що у другого.

Є ще один збіг: і у Вінченцо, і у Євгена є свої ресторани.

Вінченцо Дулепа і Євген Ковтуненко
Вінченцо Дулепа і Євген Ковтуненко / Фото: instagram.com/kov2nenko

Андрій Задворний і Андрій Шатирко

Цих героїв, як і Іллюш, звуть однаково і зовні теж є певна схожість. А ще Андрій Задворний кумедно поводився на першій вечірці і потрапляв в незручні ситуації. Він потішив глядачів, як і Шатирко!

Андрій Задворний і Андрій Шатирко
Андрій Задворний і Андрій Шатирко / Фото: instagram.com/andrew_shatyrko, instagram.com/zadvornyi_andrii

  • "Він мені чимось нагадує Андрія Шатирка".
  • "Шатирко № 2".
  • "По типажу схожий на Шатирка, так само нервово-активний".

Скріншот: Instagram

Влад Ясько і Ігор Бабко

І ще один збіг! І Влад та Ігор – наймолодші учасники "Холостячки". Коли Ігор прийшов на проєкт, йому було всього 23 роки. Владу – 25 років.

Обидва хлопця до своїх років домоглися успіху в бізнесі. У Ігоря є агентство, яке займається розробкою веб-сайтів, а у Влада – курс з Instagram-маркетингу і діджитал-агентство.

Влад Ясько і Ігор Бабко
Влад Ясько і Ігор Бабко / Фото: instagram.com/vlad_yasko, instagram.com/ihor.babko

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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