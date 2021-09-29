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Холостячка Злата Огнєвіч носить вбрання ексучасниць Холостяка: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
29 вересня, 20:31
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Уважні шанувальники шоу "Холостячка" помітили, що Злата повторила образи колишніх учасниць проєкту "Холостяк-10" і "Холостяк-11". Не виключено, що це одні і ті ж самі наряди
Злата Огнєвіч повторила образи ексучасниць "Холостяка"
Злата Огнєвіч повторила образи ексучасниць "Холостяка" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyak_ukraine

Можливо, наряди Злати Огнєвіч, головної героїні шоу "Холостячка-2", просто дуже схожі на ті, що носили Надін Медведчук в 11 сезоні "Холостяка" і Аліна Ляшук в 10-му.

Але в соцмережах вже припускають, що чорний костюм з трояндами Надін і рожеве плаття Аліни – це наряди, що належать шоу, а не особисті костюми дівчат. Можливо, стилісти просто нарядили Злату в одяг, який колись вже вдягали інші дівчата.

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Зовсім скоро всі будуть обговорювати вже не наряди Злати, а костюми на грандіозному шоу "Маска", яке стартує на телеканалі "Україна" з 23 жовтня.

Подібність образів помітили шанувальники шоу "Холостячка" – фото з'явилися у фан-акаунті проєкту в Instagram.

Скріншот: Instagram

В даному випадку у Надін і Злати схожі навіть зачіски!

Скріншот: Instagram
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Зазначимо, що перший наряд Злати сподобався дуже багатьом шанувальникам – співачку порівняли з квіткою і феєю, але на адресу другого look'у посипався негатив – фани вважають, що ці костюм і зачіска зіпсували Огнєвіч і це абсолютно не її стиль.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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