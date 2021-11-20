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Холостячка-2: хто залишив проєкт у 10 випуску

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
20 листопада, 00:11
В закладинки
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Фінал шоу "Холостячка-2" відбудеться вже незабаром. Сьогодні прошйла ще одна напружена церемонія троянд. Дізнайтесь, хто з чоловіків не отримав заповітну бутоньєрку
Хто залишив шоу у 10 випуску "Холостячки-2"
Хто залишив шоу у 10 випуску "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сьогодні проєкт залишив фрідайвер, бізнесмен Андрій Хветкевич. Все дуже просто – у Злати не виникли глибокі почуття до цього чоловіка.

У цьому випуску Злата знайомилася із сім'ями чоловіків – їй сподобалися рідні учасників шоу, але Холостячка наголосила, що враження про близьких кожного з чоловіків не вплинуло на її фінальне рішення.

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Знайомство було з рідними неймовірним, емоційним та дуже зворушливим. У тебе чудова мама. Вона попросила не робити тобі боляче. Я розумію, що чим далі, тим глибші і сильніші почуття, на які я, на жаль, не зможу відповісти взаємністю, – пояснила своє рішення Злата, звернувшись до Андрія.

Фото: скріншот відео

Андрій засмутився, але гідно прийняв своє "ураження":

Ну, що ... Я з цим нічого не можу зробити. Бажаю тобі щастя, – сказав він Златі.

Хветкевич зазначив, що йому "сумно йти", але він сподівається, що все найкраще – попереду:

Я ні на хвилину не шкодую, що я тут був, я відкривався, закохувався, і це класні відчуття. Я теж знайду своє щастя, але просто не тут, – сказав Андрій.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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