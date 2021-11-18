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Ігри талантів – нове масштабне шоу на каналі Україна

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 21:38
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Учасники нового проекту – звичайні українці та зірки шоу бізнесу будуть випробовувати свою вдачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях
Новий масштабний проект на телеканалі "Україна"
Новий масштабний проект на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проєкт формату The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Канал "Україна" продовжує цілеспрямовано розширювати формати шоу. Наразі ми беремося за адаптацію ще одного нового видовищного проекту. Формат The Game of Talents зачаровує дивовижним поєднанням азарту, мрії, талантів, неймовірною масштабністю та барвистістю постановок, – коментує директор телеканалу Вікторія Корогод.

Дивіться адаптацію популярного світового проекту
Дивіться адаптацію популярного світового проекту / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, яким будуть допомагати українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 12 незнайомців.

Упевнена, у 2022 році він стане ще однією великою телевізійною подією від каналу "Україна", – каже Вікторія.

Переможець отримає грошовий приз
Переможець отримає грошовий приз / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом. Команда, чиє "шосте почуття" чи тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Українська адаптація налічуватиме 12 епізодів. Більше подробиць про новий грандіозний телепроект канал "Україна" розкриє згодом.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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