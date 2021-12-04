Щиро вірила, що зустріну кохання – Злата Огнєвіч про фінал Холостячки-2

Завершився другий сезон романтичного реаліті "Холостячка-2". Як завжди, не всі глядачі залишилися задоволеними вибором головної героїні. Але що про фінал говорить сама Злата?

Злата Огнєвіч прокоментувала фінал "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У шоу "Холостячка-2" переможцем проєкту став Андрій Задворний. У своєму Instagram-акаунті Злата Огнєвіч уже поділилася емоціями стосовно шоу, написавши зворушливий пост:

Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проєкті, і ось воно зі мною сталася! Я знову заплющую очі і розчиняюся в моменті, коли сказала "так" Андрію, і хочу з вами поділитися своїми почуттями! Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться у вічі коханому чоловікові і шепоче: "Вірю", – написала Огнєвіч, супроводивши свої слова знімками, зробленими під час фіналу "Холостячки-2".

Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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У коментарях одні шанувальники привітали Злату, інші ж здивувалися її вибору та висловили обурення перемогою Андрія Задворного у шоу.

До речі, ще одна суперновина зі світу ТБ – DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають у новорічну ніч у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Що відомо про Андрія Задворного – переможця шоу?

Андрію 32 роки. Підприємець володіє своїм виробництвом дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10 років.

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Одружився у 22 роки, у шлюбі народилася донька. Пізніше з дружиною розлучився, але підтримує з нею добрі стосунки. Обожнює свою дочку, проводить з нею багато часу. Після шлюбу були серйозні стосунки, у яких дівчина його зрадила.

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