Артур Логай та Анна Кареліна стали переможцями Танців з зірками (відео)

Останній вечір на паркеті "Танців з зірками" цього сезону був хвилюючим для фіналістів та глядачів. Нагадаємо, що у фінал вийшли три пари, а не дві, бо минулої неділі зіркові судді вирішили нікого не виганяти з шоу.
Так, в останньому прямому ефірі танцювали Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.
Нагадаємо, що в суботу на телеканалі "Україна" вийшов новий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска", де розсекретили Пальчику та Джмеля.
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За підсумками голосування журі, турнірну таблицю очолили Артур Логай та Анна Кареліна, а на третьому місці опинилися Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.
У фінальному шоу результатів стало відомо, що новими переможцями шоу "Танці з зірками" стали Артур Логай та Анна Кареліна. Друге місце дісталося Олімпійській чемпіонці Ользі Харлан та хореографу Дмитру Дікусару.
У своєму зверненні Артур Логай подякував Анні, а також закликав глядачів вірити в себе та йти до своєї мрії, як би важко не було.
Дивіться фінальний виступ Артура та Анни у фіналі "Танців з зірками":
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