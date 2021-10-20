Як Андрій Данилко вгадував зірок на шоу Маска: артист розповів про свою тактику

Крім цього Данилко прокоментував, чи були конфлікти між суддями гіпершоу телеканалу "Україна" під час зйомок довгоочікуваного другого сезону проєкту

Андрій Данилко, суддя гіпершоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Андрій Данилко також розповів, чому вважає, що йому брати участь в проекті складніше, ніж його колегам-детективам Олі Поляковій, NK | Насті Каменських, Олегу Виннику і DZIDZIO.

За словами Андрія Данилка, за кожним детективом гіпершоу "Маска" вже закріпилася певна роль і кожен має право мати свою думку щодо зірки під маскою. Тому мови про будь-які конфлікти між ними і бути не може.

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Ти ж кажеш сам за себе, як думаєш. Можеш з кимось погоджуватися, з ким-то ні. У кожного виробилася певна роль: у Олега (Винника, ред.) – одна, у Міші (Михайло Хома, DZIDZIO, ред.) – інша, Настя (NK | Настя Каменських, ред.) – дівчинка-дівчинка, Оля (Полякова, ред.) – вулкан. Як мені здається, я не так добре все роблю. Тут я себе завжди відчуваю невпевнено, бо мені здається, що я взагалі нікого не можу вгадати. Єдиний, кого я міг відразу вгадати, це Пономарьов (Олександр Пономарьов, учасник першого сезону гіпершоу "Маска", який переховувався в образі Лева, ред.)" – розповів Андрій Данилко на знімальному майданчику каналу "Україна".

Лев на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Хоч сам артист досить скромно оцінює свої детективні здібності, саме його глядачі вважають зваженим і проникливим в цій п'ятірці. Шанувальники проєкту не раз відзначали логічні висновки, завдяки яким Данилко вдавалося відгадувати зірок в дивних костюмах.

Взагалі ми з логікою якось дружимо з дитинства. Пам'ятаю себе в садку, мені здавалося, що я старший за всіх. Але в чому різниця між мною і моїми колегами-детективами? Я ж як Андрій не виступаю на сцені, я цього соромлюся, тому, напевно, і був придуманий персонаж, якого я грав. Якби це робила Сердючка, напевно, було б інакше. Вони в своїх звичних образах і, мені здається, їм легше", – зазначив зоряний детектив гіпершоу" Маска ".

Нагадаємо, Андрій Данилко разом з Олею Поляковою, NK | Настею Каменських, Олегом Винником і DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками в масштабному проєкті каналу "Україна".

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Дивіться перший випуск другого сезону шоу "Маска" вже в цю суботу, 23 жовтня, на телеканалі "Україна".

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