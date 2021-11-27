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Як пройшов 11-й випуск Холостячки, в якому учасники знайомилися з батьками Злати Огнєвіч

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
27 листопада, 11:31
В закладинки
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Якщо ви раптом пропустили новий випуск шоу "Холостячка", у цьому матеріалі дізнайтеся, як учасники знайомилися з рідними Огнєвіч та що близькі Злати подумали про кожного з чоловіків
Як учасники "Холостячки-2" знайомилися з батьками Злати Огнєвіч
Як учасники "Холостячки-2" знайомилися з батьками Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вже відомо, хто залишив шоу "Холостячка-2" у 11-му випуску, і це стало шоком для багатьох шанувальників проекту. Зазначимо, що думка рідних Злати Огнєвіч жодним чином не вплинула на її вибір на церемонії троянд. Тому пропонуємо дізнатися, як пройшли побачення Злати з чоловіками перед знайомством з батьками та сестрою співачки, а також яке враження у близьких Злати склалося про трьох учасників проєкту.

До речі, не пропустіть – у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явиться дуже незвичайний персонаж – таких ви ще не бачили!

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Максим Тарапата

У день знайомства Макса з батьками та сестрою Злати Огнєвіч він відвів співачку до майстерні, де вони зробили їй підвіску своїми руками. Виявилося, що Макса вразила та надихнула історія, коли Злата у важкий період, 2014 року, продала всі свої прикраси, щоб сплатити за роботу своїм музикантам, які працювали з нею в команді.

Скріншот: відео

Що рідним Злати сподобалося у Максі:

Особливо перейнялася симпатією до цього чоловіка мама Злати – Галина Василівна. Вона назвала Максима "глибоким" та "розумним" чоловіком.

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Мама Злати впевнена, що на Макса можна покластися – він, за її словами, надійна опора.

Під час спілкування з Галиною Василівною Макс відповів на її запитання, і його відповіді задовольнили маму Злати.

Батько Злати оцінив, що Макс має свій бізнес і плани побудувати. великий будинок – їм із Златою буде де жити.

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Що не сподобалося Златі та рідним:

Під час особистої розмови з Максом на задньому дворі будинку Злата порушила питання про весілля. Макс заявив, що хоче пишне свято, а ось Златі подібне не до душі. Після того, як вона це озвучила, чоловік одразу змінив свою точку зору. Цей момент не сподобався Златі – у неї з'явилася думка, що Макс просто хоче їй догодити у всьому і "підлаштовується" під неї.

Батько Злати теж запідозрив недобре. Йому здалося, що Макс прийшов на шоу не заради стосунків із Златою, а щоб здобути собі перемогу, і зараз робить все можливе заради того, щоб досягти результату та стати переможцем.

Скріншот: відео

Знайомство із Дмитром Шевченком

Побачення з Дімою перед його знайомством із батьками Злата назвала "ганьбою року". Все через те, що чоловік захотів влаштувати екстрім і стрибнути з мосту на мотузку – зайнятися банджі-джампінгом. Злата злякалася і не стала стрибати. Через свою відмову Огнєвіч стало соромно – мовляв, зіпсувала таке "класне побачення".

Скріншот: відео

Що рідним Злати сподобалося у Дімі:

Мамі Злати сподобався той факт, що Діма – спортсмен. Чоловік раніше займався боксом та іншими видами бойових мистецтв, має багато нагород. На думку родини співачки, бути спортсменом – автоматично бути зібраною та цілеспрямованою людиною, а це великий плюс.

Сестра Злати, Юля, відзначила привабливу зовнішність Діми, і це теж великий "плюсик у карму".

На відміну від Макса, Діма говорив те, що думає, і не намагався "підлаштуватися під Злату".

Що не сподобалося у Дімі:

Перед знайомством сестра Злати перевірила всю інформацію про Діму в інтернеті. Вона зауважила, що чоловік любить зніматися у фотосесіях і на його сторінці дуже багато професійних фото. На думку Юлі, це може характеризувати чоловіка, як "самозакоханого нарциса".

На думку мами Злати, Діма не такий вже й закоханий у її дочку, як, наприклад, Макс Тарапата.

Батькові Злати не сподобалося, що Діма не планує купувати житло у Києві, а пропонує знімати.

Скріншот: відео

Знайомство з Андрієм Задворним

Перед знайомством із батьками Андрій повів Злату до тату-салону. Перед нею він пройшов перший сеанс видалення татуювання, яке він колись зробив зі своєю колишньою дівчиною. Злату це дуже зворушило.

Скріншот: відео

Що сподобалося сім'ї Злати:

Сподобалося, що у Андрія вже є досвід батьківства та шлюбу.

Він не прикидався, під час спілкування з рідними Злати говорив те, що думає.

Що не сподобалося:

Під час спілкування із сестрою Злати Андрій поцікавився у неї, чи не прийшла Огнєвіч на проєкт за піаром. Цей сумнів здивував не лише сестру співачки, а й саму Злату.

Андрій, як і Злата, любить екстрім. Однак це зовсім не тішить батьків Холостячки.

Далі – фінал проєкту. Кого обрала Злата, ще невідомо, а поки що пропонуємо згадати інші моменти з шоу:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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