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Роман Зарицької, ковід та Океан Ельзи: як пройшов дев'ятий ефір Танців зі зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 00:27
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Цієї суботи учасники танцювали під улюблені хіти ОЕ. Ще одна пара залишила проєкт наприкінці випуску і одна зірка заразилася коронавірусом
Як пройшов дев'ятий ефір "Танців зі зірками"
Як пройшов дев'ятий ефір "Танців зі зірками" / Фото: YouTube

Минулого вечора "Танці зі зірками", згідно з правилами, покинула ще одна пара. З ким попрощалися учасники та глядачі шоу і що цікавого сталося у дев'ятому ефірі – розповідаємо далі у матеріалі.

Нагадаємо також, що учора на телеканалі "Україна" показали другий випуск найзагадковішого та найзірковішого шоу країни "Маска", де розсекретили ще одного учасника.

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Тож, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук відкрили ефір ОЕ пасодоблем під пісню "Твої зелені очі". У 27 балів оцінили старання пари зіркові судді проєкту Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський.

Артур Логай та Анна Кареліна виконали фрістайл під хіт "Стріляй". Танець пари похвалила Катерина Кухар, зазначивши, що Логай та Кареліна найтехнічніші танцюристи цього сезону. Їхня оцінка – 29 балів.

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Наступними на паркет вийшли Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Піснею для віденського вальсу вони обрали хіт "Я на небі", а оцінили танець пари члени журі у 24 бали.

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MELOVIN та Ліза Русіна підготували танго під пісню "Я не здамся без бою". Новий танець приніс парі 25 балів та похвалу від Катерини Кухар.

Ольга Харлан за кілька днів до нового ефіру дізналася, що її партнер Дмитро Дікусар захворів на коронавірус. Вона готувала танець із Димою Жуком, проте сама отримала позитивний тест на COVID-19. Цього тижня Ольга Харлан має імунітет, але оцінку в 26 балів судді виставили.

Діма Каднай цієї неділі теж із позитивним тестом на ковід, співак перебуває на самоізоляції. Його партнерка Аліна Лі здорова, і пара вирішила танцювати, незважаючи на складні обставини. Аліна станцювала у залі, а Дмитро – віддалено, в іншій локації. 26 балів отримали Діма та Аліна.

Далі на проєкті з'явились Михайло Заливако та Анна Богдан із "Холостяка-11". Пара дуже хоче брати участь у наступному сезоні танців і за три дні підготувала свій перший вальс.

На паркеті розпочалося шоу результатів, що визначило пари, які пройшли далі у шоу. Також було названо учасників, яким довелося танцювати фінальний "танець за життя" – це були Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, MELOVIN та Ліза Русіна.

Яка пара залишила "Танці зі зірками" у дев'ятому випуску, дізнайтесь тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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