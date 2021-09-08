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Як виглядає найдорожчий персонаж другого сезону шоу Маска: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 18:09
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У другому сезоні грандіозного шоу "Мастком" на телеканалі "Україна" з'явиться незвичайний герой – абсолютний фаворит чоловічої аудиторії – Робот
Канал "Україна" представив найдорожчого персонажа другого сезону "Маски"
Канал "Україна" представив найдорожчого персонажа другого сезону "Маски" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нещодавно ми показували, як виглядає найсексуальніший персонаж "Маски", в тепер пропонуємо подивитися на найдорожчого.

Оригінальна маска Робота була створена за ескізом художниці з костюмів шоу-детектива "Маска" Лесі Патоки, а для розробки високотехнологічності героя дизайнерка звернулась до до спеціалізованої української компанії.

"Ідея створення майже справжнього Робота прийшла мені під час зйомок першого сезону шоу "Маска". Я одразу визначилась, що цей герой буде мати жовто-синій колір, але зі своїми особливостями – ми трохи відійшли від звичного поєднання і зробили його синьо-золотим", – розповіла художниця з костюмів шоу "Маска" Леся Патока.

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Робот – найдорожчий костюм за обидва сезони шоу "Маска" на телеканалі "Україна"
Робот – найдорожчий костюм за обидва сезони шоу "Маска" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, художниця зізналася, Робот – найдорожча маска за два сезони шоу. І цьому є пояснення. Зовнішній вигляд героя просто заворожує – незвичайні кольори, розміри, а ще спецефекти і унікальні здібності маски:

Незважаючи на те, що Робот виглядає величезним – його зріст 2,4 метри, сам костюм не надто важкий. Це дозволяє зірці всередині легко рухатися. У тіло Робота вмонтована підсвітка, яка реагує на звуки і, залежно від пісні, його світіння змінюватиметься. Робот має два режими голосу і вбудований Bluetooth, який можна підключити до будь-якого пристрою, – розповіла Леся телеканалу "Україна".

Леся Патока
Леся Патока / Фото: прес-служба

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Але у костюма є свої нюанси і складності. Артист, який знаходиться всередині маски, не зможе самостійно одягти костюм, та й до виступів в ньому потрібно звикати.

Костюм одягається знизу, починаючи зі взуття. А робити це одночасно повинні три людини – інакше ніяк, адже потрібно підключати підсвітку і, якщо пропустити хоч один контакт – маска не світитиметься. І ще нюанс – у героя найвище взуття – платформа досягає 30 см! – поділилася Леся Патока.

Як повідомлялося раніше, канал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Чекайте другий сезон самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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