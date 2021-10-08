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Як Злата Огнєвіч дізналася, що у неї був брат, який загинув в 6 років на річці – зізнання співачки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
8 жовтня, 22:07
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Відома українська співачка поділилася подробицями сімейної трагедії, яка сталася багато років тому, ще до її народження
Злата Огнєвіч зізналася, що у неї загинув брат у 6 років
Злата Огнєвіч зізналася, що у неї загинув брат у 6 років / Фото: скриншот

На шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч відправилася на побачення, яке проходило на Дніпрі. Якщо в минулому випуску Холостячка вчилася керувати мотоциклом, то в цьому – Злата кататалась на електрофойлі.

Огнєвіч зізналася, що у неї є страх перед водоймами з прісною водою, адже колись у її родині сталася трагедія – на річці втопився її шестирічний брат. Злата народилася через три роки після смерті хлопчика.

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Це сталося в Кривому Розі. Дорослі хлопці витягли матрац у нього, і він потонув за півтори хвилини. Я народилася тільки через три роки після трагедії. Дізналася, що у мене є брат зовсім випадково: я знайшла дитячі малюнки у шафі і зрозуміла, що це не мої, і у мене була дитяча образа, мовляв, чому мама зберігає у шафі чужі малюнки, – згадала Злата.

Скріншот: відео

Злата показала малюнки мамі і зажадала пояснень:

Я пам'ятаю, мама прийшла з роботи, і я на стіл демонстративно поклала їй цю папку. Виявилося, що це малюнки братика. Мама мені розповіла, що сталося ...- поділилася Злата.

Зазначимо, що у Злати є молодша сестра Юлія, з якою вони дуже дружні.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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