"Ігри талантів" на телеканалі "Україна": першим режисером-постановником нового шоу став Герман Нєнов

Уже незабаром на телеканалі "Україна" стартує нове розважальне шоу, де звичайні українці та зірки шоу-бізу намагатимуться відгадати приховані таланти людей

Герман Нєнов стане першим режисером-постановником шоу "Ігри талантів". / Фото: пресслужба

Прем'єра масштабного ігорового шоу "Ігри талантів" відбудеться вже у лютому на телеканалі "Україна". Режисером-постановником проєкту став Герман Нєнов, відомий своєю роботою з топовими українськими селебрітіс.

Герман Нєнов упродовж семи років займається постановкою сольних шоу, концертних номерів, зйомкою відеокліпів і креативним продюсуванням. Він співпрацював із найпопулярнішими в Україні артистами, серед яких Оля Полякова, NK | Настя Каменських, Олег Винник, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Злата Огнєвіч, гурти KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і багато інших.

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Зазначимо, що у 2019 році Герман створив одразу два масштабні проєкти для телеканалу "Україна" – супершоу "Дивовижні люди" за всесвітньо відомим форматом Brain, а також новорічне шоу "Привіт, 20-ті!", у якому взяли участь близько 30 улюблених українських артистів.

У 2019 році Герман створив одразу два масштабні проєкти для каналу "Україна". / Фото: пресслужба

Весь свій досвід та креативні ідеї Герман Нєнов задіє у розважальному проєкті "Ігри талантів", який поєднає азарт, неймовірні здібності, мрії, масштабні і унікальні постановки.

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Головна фішка шоу – це наші учасники. Насамперед дивуватимемо талантами. Та, звичайно, на вас чекає красива, неймовірна сцена. Кожна постановка має певну технологічну особливість. Для деяких номерів ми привозимо спеціальних роботів – так, навіть роботи будуть на сцені, – каже Герман Нєнов.

За словами режисера-постановника, глядачі побачать багато несподіваних і небезпечних трюків, які змусять хвилюватись навіть найсміливіших і найвідважніших людей.

Наші герої виконуватимуть номери на межі людських здібностей. У жодному з проєктів, з якими я працював, не було такої кількості складних щодо техніки безпеки постановок, – ділиться Нєнов.

Переможець отримає грошовий приз / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як додав постановник, люди працюватимуть на висоті і в буквальному значенні ризикуватимуть життям.

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Для мене величезний виклик – у такий спосіб продумати режисуру номеру, щоб усе одночасно спрацювало гармонійно та головне безпечно, – додає Герман.

Коротко про "Ігри талантів"

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 11 незнайомців.

Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

До слова, розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ведучим нового грандіозного шоу став DZIDZIO.