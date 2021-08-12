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Канал Україна приступив до роботи над другим сезоном гіпершоу "Маска" – чого чекати глядачам

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 15:15
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На каналі "Україна" йде активна підготовка другого сезону найпопулярнішого і загадкового в усьому світі шоу "Маска". Його учасниками стануть знаменитості, приховані під неймовірними костюмами
Незмінним залишається і ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Незмінним залишається і ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Завдання глядачів і зіркових детективів проекту – вгадати особистості тих, хто захований за масками, але вони зроблять все можливе, щоб до останнього залишитися нерозсекреченими.

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Перший сезон грандіозного шоу "Маска" на каналі "Україна" став справжньою сенсацією на українському телебаченні. Щосуботи вся країна збиралася біля екранів телевізорів, щоб спробувати розгадати головну таємницю проекту – хто ж ховається під дивовижними костюмами.

Творці гіпершоу обіцяють – другий сезон "Маска" буде ще більш видовищним і загадковим, адже для глядачів готують нові сюрпризи.

Директор Департаменту розважальних проектів каналу "Україна" Анатолій Сябро коментує це так:

Другий сезон "Маска" з нетерпінням чекають не тільки наші глядачі, але і ми – творці проекту. Продовження подібних успішних шоу – це завжди виклик, з яким ми, я впевнений в цьому, успішно впораємося.

Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: телеканал "Україна"

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У новому сезоні глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Один з них буде зроблений за мотивами ескізу малюнка маленького телеглядача. Навесні канал "Україна" оголосив про конкурс ідей, в якому кожен міг запропонувати свої варіанти фантастичних образів і надіслати творцям проекту малюнки костюмів. Організатори проекту отримали понад 1000 оригінальних ідей, одна з яких стане персонажем шоу "Маска".

Над сценічними номерами будуть продовжувати працювати відразу 4 топових українських режисера-постановника:

  • Костянтин Томільченко.
  • Олександр Братковський.
  • Ярослав Губський.
  • Сергій Гуман.

Вони вже розробляють найбільш вражаючі і захоплюючі постановки. Музичний продюсер проекту Сергій Грачов разом із зірками підбирає пісні для другого сезону. Незмінним залишається і ведучий шоу Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук в костюмі Химери
Володимир Остапчук в костюмі Химери / Фото: телеканал "Україна"

Другий сезон шоу і свою участь Володимир прокоментував так:

Коли буде другий сезон "Маска"? " – один з найпопулярніших питань у моєму Інстаграм. Мені і самому не терпиться познайомитися з новими учасниками і знову включитися в цю неймовірну гру. Я знаю, що всі чекають від мене нових образів, і це залишається інтригою навіть для мене.

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Ведучий розповів, що продюсери питають його чи готовий він до нового сезону:

Щось мені підказує, що це буде дуже несподівано і не менш яскраво, ніж в першому сезоні гіпершоу "Маска".

А от чи будуть зміни в складі зіркових детективів і художників по костюмах – канал "Україна" поки тримає в таємниці. Але вже зовсім скоро глядачі познайомляться з першою маскою другого сезону – цей образ буде дуже несподіваним і оригінальним.

Як пройшов виступ першого учасника шоу "Маска" – дивіться відео:

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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