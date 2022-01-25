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Кароль та Саніна не вірять в інтуїцію, але прийдуть у шоу Ігри талантів

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 15:41
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Співачки стануть зірковими гостями нового грандіозного шоу на телеканалі "Україна"
Тіна Кароль та Юлія Саніна стануть зірковими гостями шоу "Ігри талантів"
Тіна Кароль та Юлія Саніна стануть зірковими гостями шоу "Ігри талантів" / Фото: телеканал "Україна"

Розважальне шоу "Ігри талантів" за всесвітньо відомим форматом Game Of Talents компанії Fremantle стартує в ефірі телеканалу "Україна" вже у лютому.

Гравці в студії випробовуватимуть свою удачу і намагатимуться вгадати приховані оригінальні таланти понад 100 незнайомців. А допомагатимуть їм у цьому українські знаменитості, серед яких поп-діва Тіна Кароль, фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна, актори Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Даша Трегубова, учасник гурту ТНМК Фагот, співачка Даша Астаф'єва та інші зірки українського шоу-бізнесу.

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DZIDZIO – ведучий нового шоу
DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Новий масштабний проєкт телеканалу "Україна" вразить глядачів інтригами, унікальними талантами та заповітними бажаннями, заради яких прості українці змагатимуться у шоу.

Хтось із гравців мріє відкрити власну справу, хтось це зробив, але тепер має труднощі з погашенням кредиту. Хтось хоче збудувати будинок для своєї сім'ї, а хтось – допомагати іншим.

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Щоб виграти 150 тисяч гривень їм доведеться вгадати приховані таланти 11 незнайомців. Зробити це непросто, адже учасники заплутуватимуть гравців. Тому на допомогу їм прийдуть зірки. У кожному випуску з'явиться певна пара артистів, імена всіх стануть відомі незабаром.

Скажу чесно – у мене дуже "хороша" інтуїція, бо я завжди програю в таких проєктах, – сміючись, зазначила за лаштунками шоу "Ігри талантів" поп-діва Тіна Кароль. – Але я вірю, що нас та всіх глядачів вразять унікальними здібностями.

Тіну Кароль номінували на YUNA в одній категорії.
Тіну Кароль номінували на YUNA в одній категорії. / Фото: instagram.com/tina_karol

Виявляється, "шосте чуття" нерідко підводить і Юлію Саніну. Але знаменитість обіцяє, що зробить усе можливе, аби її команда здобула перемогу.

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У моєму випадку інтуїція – останнє, чому слід довіряти. Її майже немає. Хотілося б розставити всі крапки над "i" у шоу, тому я все ретельно аналізуватиму, – каже фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Проте на сцені перебуватиме людина, яка знає чимало секретів і завжди зможе навести учасників на правильну думку.

Звичайно, я не знаю всіх таємниць цього шоу, але дещо мені все ж таки відомо. Я так співчуваю нашим учасникам, що постійно хочу допомогти їм. Але чому б і ні? Це ж звичайні українці, які прийшли втілювати у життя мрії. Зіркам би не допомагав, а тут – інша річ, – посміхнувся ведучий проєкту DZIDZIO.

А чим керуватимуться інші зіркові учасники шоу "Ігри талантів" – холодним розрахунком, логікою чи довірятимуть своїй інтуїції? Дізнаємось вже скоро!

DZIDZIO став ведучим шоу " Ігри талантів"
DZIDZIO став ведучим шоу " Ігри талантів" / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагати яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game Of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани 2019 року, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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