Хто увійшов до нової десятки шоу "Співають всі!"? Відкриваємо імена

21 серпня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра нового грандіозного талант-шоу "Співають всі!" Оцінювати здібності учасників належить наймасштабнішому в нашій країні журі.

Хто увійшов до нової десятки шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" розкриває імена дев'ятої десятки суддів – ними стали професіонали своєї справи Євген Літвінкович, Ігор Воєвуцький (Igor Yan), Олександр Лещенко, Артур Бос, KALUSH, Сергій Костецький, Ярослава Руденко, Андрій Осадчук, Ольга Фомічова та Олена Савінова.

Євген Літвінкович став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артист і вокаліст Євген Літвінкович дивився адаптації всесвітньо відомого формату All Together Now в інших країнах, але впевнений, що саме українська версія буде по-справжньому народною:

100 членів журі, найвідоміших людей України в одному місці – це як весілля. При цьому йде дуже активне обговорення учасників, друг одного, всіх підряд, такий народний переполох. Це дуже весело і дійсно затягує.

Він також згадав, що один випуск знімали цілий день, і коли вийшли з павільйону, були здивовані, що на вулиці вже ніч – так швидко пролетів час.

Ігор Воєвуцький став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Виступити перед таким масштабним журі професіоналів – завдання не з легких, каже співак, музикант і актор Ігор Воєвуцький (Igor Yan). До того ж вражає різноманітність музичних напрямків, в яких працюють експерти проєкту "Співають всі!", тому артист вважає, що достукатися до кожного з "сотні" учасникам буде дуже непросто.

Олександр Лещенко став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хореограф і режисер Олександр Лещенко згоден з думкою свого колеги, але каже, що труднощі йому не страшні. Так що, якщо б Олександру запропонували спробувати себе як конкурсант, він би погодився.

Якщо ти фанат своєї справи, багато складнощів відпадуть самі собою. Головне – не нав'язувати собі якийсь образ, залишатися самим собою, зберігати самобутність. Навіть якщо комусь це здається дивним, не слухати нічию думку і рухатися тільки вперед.

Артур Боссо став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сучасний артист повинен володіти не тільки сильним голосом, твердять експерти проєкту. Щоб стати затребуваним в професії, цього мало. Уміння триматися на сцені, взаємодіяти з публікою, генерувати і втілювати в життя сміливі ідеї не менше, а часом і важливіші, ніж вокальні дані, впевнений співак Артур Бос:

Для мене людина, яка виходить на сцену, – це не просто вокаліст. Це і харизма, і культура, і вокал. Людина на сцені – це артист, в якому важлива кожна деталь.

Олег Псюк став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поділяє цю думку і фронтмен групи KALUSH Олег Псюк :

Я правдивий суддя і не буду замовчувати, якщо щось не гармонійно. Але якщо учасник сподобається мені, викладеться на повну, то, звісно, я віддам йому свій голос. Окрім вокалу, харизма відіграє важливу роль. Як людина проживає свою пісню, як грає і як говорить.

Сергій Костецький став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хореограф, вокаліст і шоумен Сергій Костецький сам викладає, тому підказуватиме учасникам, на що варто звернути увагу, щоб стати артистом. Його роль на проєкті, запевняє Сергій, – направляти таланти на правильний шлях.

Ярослава Руденко стала суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Заслужена артистка України Ярослава Руденко сувора до себе, тому так само ставитиметься до всіх виконавців, які вийдуть на сцену проєкту:

Мені було б дуже приємно, якби учасник працював в такому ж стилі, що і я. Тобто співав українські народні пісні або авторські, але народного напрямку. Крім того, виконавець може підкорити мене своєю харизмою і унікальністю.

Андрій Осадчук став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось для Андрія Осадчука кар'єра співака вже позаду. Зараз він успішний автор і композитор, пісні якого виконують топові артисти країни. Але Осадчук хоче допомагати і талановитій молоді робити свої перші кроки в шоубізнесі:

Цей проєкт розпочався в найкращий для мене час, тому що останніми роками я сам робив те, чим займається зараз журі, – підтримкою молоді, допомагаю як автор пісень. Запрошення до суддівського крісла – велика честь для мене, я вперше буду по той бік сцени.

За словами Андрія, дуже символічно, що першого знімального дня проєкту "Співають всі!" у нього народилася дочка.

Ольга Фомічова стала суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Заслужена артистка України, солістка Національної опери України Ольга Фомічова також з радістю погодилася приєднатися до журі проєкту, адже вважає, що складне мистецтво опери насправді доступне масам і це може бути модно, стильно та молодіжно.

Успіх співака-виконавця тільки на 10% складається з таланту і на 90% з працьовитості і роботи над собою. Тому в учасників хотіла б побачити "іскру таланту", великий творчий потенціал, а також бажання працювати і розвиватися.

Олена Савінова стала суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами вокального коуча Олени Савінової, проєкт "Співають всі!" ще раз підтверджує переконання в тому, що можливість співати має кожен. Найголовніше – щоб голос відображав саме ту особливу внутрішню енергію, яку несе в собі співак. І якщо вона справжня – її бачиш навіть із закритими очима:

Формула успіху у кожного своя і часто вона залежить від мети і сутності самого виконавця. Хтось приходить, щоб вразити суддів неймовірним голосом, шаленою харизмою, хтось прийшов за досвідом або щоб кинути виклик самому собі.

За словами коуча, бажання у людей можуть бути різні, але їх об'єднує головне – можливість бути почутими.

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому . Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу, поборотися за перемогу і грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC 2018 року і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них:

Італія,

Франція,

Австралія,

Нідерланди,

Бразилія,

Данія,

Польща та інші.

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.